Фото: vk.com/barneos22
Жители Барнаула массово избавляются от новогодних деревьев, которые украшали их дома в последние две-три недели.
В паблике Barnaul 22 появилась соответствующая запись. "Новый год закончился, возле подъезда вырос лес", – написал один из горожан.
Тему избавления барнаульцев от елок активно поддержали другие члены сообщества.
"Слабаки. Надо было до китайского хранить дома в игрушках", "Слабаки какие-то. Раньше мая елку не выносят", "Как-то это печально выглядит", "Как вам их не жалко? Лучше купите искусственную", "И правда, рановато елки выбрасывают, или это с НГ 2015-2016?", высказываются горожане.
Комментарии
раздобаи...
это слабаки!!! у меня стоит.
все подъезды, лифты засраны иголками. Уборщицы матерятся - сухая хвоя очень хреново собирается с пола. Если уж покупаете елку, убирайте этот мусор за собой. Свиноты!
16.01.2017 09:41 - гость - жену порадуй, пока не упал.
При чем здесь "раздолбаи"? Вы крупнобытовой мусор куда выносите? Такая же ерунда. А спорить кто какую елку предпочитает ... это что называется на вкус и цвет товарищей нет.
ель похищает человека, отрезает ему ноги и держит на диализе, чтобы он медленно умирал на глазах её детей. _____________________________
мне вот просто интересно зачем? зачем в 21-веке рубить живое дерево, чтобы через 10 дней его выкинуть, что за бред-то колхозячий?
у меня стоит . не сохнет, пахнеет)
если берти не в курсе, то есть спецпосадки для этого
свинотки до мусоркуи не донести прям никак?
Люди, посадите живую ель во дворе своего дома, в том числе многоквартирного, наряжайте её вместе с детьми и радуйтесь каждому Новому году! Такая елка, которую мы посадили с внуком 12 лет назад, переросла мой дом, а внук перерос меня. Не рубите и не покупайте срубленные ели и пихты, это просто варварство!
"мне вот просто интересно зачем? зачем в 21-веке рубить живое дерево, чтобы через 10 дней его выкинуть, что за бред-то колхозячий?-------------------Скорее это бред Мухосранячий, мухосранцы привыкли жить в дерьме, но гонору через край.
мусорщики за шиворот потом понавтыкают, так что нельзя в мусорку, тсж должно организовать, вызвать машину и увезти елки! опять же за счет жильцов!))))
Колхозан закорузлый 16 января 2017 г. 09:54 по нужде на улку бегаешь? или дома серешь
Колхозан закорузлый 16 января 2017 г. 09:54 по нужде на улку бегаешь? или дома серешь-------------Не, это удел мухосранцев гадить где приспичит,весна не за горами, как снег начнет сходить полюбуйся, сколько на улицах нагажено!
мусорщики за шиворот потом понавтыкают, так что нельзя в мусорку, тсж должно организовать, вызвать машину и увезти елки! опять же за счет жильцов!))))
отпиливаешь веточки, распиливаешь стволик. в пакет - и вуаля
вся интеллигенция в цвете собралась Берти, Лариса11
т.е. у тебя безотходное производство? или в бочку складываешь чтобы летом огурцы садить?
Самая проблемная проблема с over 100 комментами)) Вот кучи синего до третьего этажа во дворах - это фигня)))
Снега е-й т9
Ага, а ты их лопаешь.
а вообще моглибы до весны у себя дома подержать потом выйти всем двором в кучу поставить и костер большой с чучелом на масленицу зажечь!!! все бы довольны были!!!
т.е. у тебя безотходное производство? или в бочку складываешь чтобы летом огурцы садить?------------Ха ха, мое производство из септика ассенизатор периодически откачивает. А на барнаульских улицах действительно по весне Мухосранск во всей красе!
Вообще-то так издеваться над живыми деревьями, - это просто варварство. Убить дерево ради пары недель забавы, а потом выкинуть на помойку, - нет, так люди не поступают. А если посчитать, сколько их самими барыгами было утилизировано, потому что они не смогли их продать... :о
Дикари. Мракобесие и кал в головах.
ассенизатор откачивает? бггг ))) и как часто он у тебя откачивает? вонючую жижу сам со дна вычерпывать лазаешь или дураков ищешь? ))))
Там черпать ничего не нужно, но в случае чего голодранец типа тебя всегда найдется!
наш подъезд) у нас искусственная красивая елка, мы довольны
мама с папой на новый год ключи от газаблочного сарая в фирсово попользоваться дали? строителя и колхозана из себя покорчить решил? черпать там ничего не нужно... попробуй, каждый месяц пооткачивай, и потом твой папаня тебе лично пинка даст перед тем как в колодец полезешь.
Вчера разобрал ёлку, выкинул с балкона из уважения к труду уборщицы, уволок к мусорным бакам. Проблемы ноль.
а у мусорного бака она сама сгниет???)))) мне не понятна логика тех людей которые тащат их к мусорному баку??? объясните пожалуйста дворник их будет пилить и в бак, или мусорщики будут их пихать ??? для каких целей вы тащите деревья к мусорным бакам??? вот интересно просто!!
отвезите на ферму- там коровы обглодают
Вы видимо не в курсе как это все устроено,лично у меня закопана 10-ти кубовая цистерна и в нее подведен канализационный слив, ассенизатор опускает заборный шланг в люк цистерны и производит откачку содержимого, получается 2-3 раза в год,так что никаких колодцев нет. Естественно центральная канализация гораздо удобнее, но что есть. то есть. Однако же душ, ванна, унитаз, стиралка-автомат, мойка на кухне, все работает без проблем, плюс электроотопление,несколько дороговато, но не критично. Газа у нас к сожалению нет и не предвидится. А на Барнаульских улицах по весне действительно зрелище на редкость гадкое.
Берти, ты чего бесишься, ну, живёт человек лучше тебя и чище у него около дома, причём сам за вс ё отвечает без УК и администраций, так наведи порядок у себя дома и около и всё, доколупался как муха надоедливая. Вот точно, в грязи, а гонору.
Лариса, тащим мы их для цели утилизации.
Ларисе несите, она их обглодает
ну я понимаю а кто будет их утилизировать у мусорных баков??? у нас вот спец площадку оборудовали и типа в течении недели все должны туда притащить, а там машина придет и заберет их! а у мусорных баков то кто вашу елку будет утилизировать? такие странные капец!
где-то видела репортаж,что эти елочки в каком-то городе вывозят в зоопарк.Для прикорма и обогрева.
колхозан закорузлый 16 января 2017 г. 10:38 а на дне то кто убирает??? как бы дно тоже чистить надо еслиф че!!! хотя колхозники почему то считают что чистить не надо!! ну это их выбор!
Колхозан закорузлый 16 января 2017 г. 10:38 Вы видимо не в курсе как это все устроено
Откуда, если в многоэтажках нет воды, они какают в пакеты и в мусорку выбрасывают, а, если в доме мусоропровод, то есть придурки, которые эти пакеты в мусоропровод и бросают, летит он и лопается внизу к радости дворников. Вот такие они штучки столичные. Куда тебе, колхозану, а ты, глупый, за цистерну платишь, ещё после неё подметёшь да песочком поди аккуратно посыпаешь, если где-то прольётся. Дерёвня ты чумазая. Вот Берти не такой. он перешагнёт через мусор, плюнет смачно и пошёл на амик.
В суровые 90-е мы с батей по вечерам ходили собирали эти елки, обрубали ветки , а стволы собирали. Потом на даче к ним помидоры подвязывали. Прошло уже больше 20 ти лет а отдельные стволы еще до сих пор в строю)))
larisa2011 зарегистрированный 16 января 2017 г. 10:44 колхозники вообще стараются в местную канализацию у себя дома не гадить. либо на улку бегают, либо в гостях серут
larisa2011 зарегистрированный 16 января 2017 г. 10:44 колхозан закорузлый 16 января 2017 г. 10:38 а на дне то кто убирает??? как бы дно тоже чистить надо еслиф че!!! хотя колхозники почему то считают что чистить не надо!! ну это их выбор! Источник: © ИА "Амител
Ещё одна специалистка по колхозной жизни. Ассенизатора на раз заменит.
Лариса Вы меня шОкируете, я понимаю что Вы дитя асфальта, но на даче Вам приходилось бывать?
Лариса, у нас этим дворник занимается. Пакеты закидывает в бак, те, которые рукопопые умудряются мимо бросить.Подметает всё после того как мусоровоз уедет. Есть так же площадка, куда выносят мебель старую, двери, окна, бытовую технику. Её рукодельные мужики в гаражи/на дачи увозят. С другой стороны сетка стоит для пластиковой тары. Как то так у нас вывоз мусора организован.
Берти Вустер зарегистрированный 16 января 2017 г. 10:51 больше 2x лет onlineбольше 1000 сообщений larisa2011 зарегистрированный 16 января 2017 г. 10:44 колхозники вообще стараются в местную канализацию у себя дома не гадить. либо на улку бегают, либо в гостях Источник: © ИА "Амител
Ну зачем ты Берти, свои высокодуховные интеллигентские секреты выдаёшь. Это ты так делаешь, воду экономишь.
Берти Вустер
10:44 колхозники вообще стараются в местную канализацию у себя дома не гадить. либо на улку бегают, либо в гостях серут Источник: © ИА "Амител"
бгг, Берти странные у тебя друзья)) в туалет к тебе ездят? это многое объясняет
вы не сравнивайте дачу и колодец в частном доме!!! вы хоть прочтите инструкцию как эксплуатировать колодцы, как проводить чистку!!! капец! точно деревня!!! вырыли яму, кинули бодягу - все стали умные!!!)))))
обезъяна 16 января 2017 г. 10:55 у меня вообще среди колхозников и настоящих сибирский мужиков друзей нет. потому как я ихние жизненные ценности не разделяю.
В кои то веке согласен с лорой, целиком.
Лора, септик и колодец из бетонных колец так- то разные весчи..
а по твоему пользованию есть инструкция? по твоей эксплуатации?)))
Лариса, а зачем вы читаете инструкции как эксплуатировать колодцы? Консультируете или читать нечего?
Ну, во 1-ых, дачники охотятся за елками. После очистки от веток получаютсяя хорошие колышки, типа, не гниют. Во 2-ых, елки, которые продаются перед новым годом (если они, конечно, легальные), это так называемая санитарная рубка, которая делается на посадках специально для прореживания. Они будут спилены "по-любому", поэтому никто лес не губит. Ну и в 3-их, действительно, в наши дни проще купить искусственную.
Я уже упоминал, что бизнес на елках целесообразен только тогда, когда цена на живую существенно (в несколько раз) ниже цены на искусственную. Чтобы покупатель голосовал деньгами. Если же цена срвнима (разница всего в 2-3 раза), то грамотный покупатель всегда выберет выгодную и долговременную инвестицию в искусственное дерево))) По моим наблюдениям, за последние годы елок возле подъездов стало в разы меньше, что, собственно говоря, и требовалось доказать.
ну как бы я не один колодец спроектировала знакомым, так что уж как делать, как работает и зачем чистят сребками возясь в этой жиже как бы имею представление для чего!!!
16.01.2017 09:42 - гость - акстись, родной! Какой "крупногабаритный мусор"? Ветки обрезал, в мешок спихал. Большого пакета м-ры - за глаза! ствол распилил на 5 частей, веревочкой от торта перевязал - вот тебе еще пакет с мусором. В чем сложность?
Помню, в детстве после НГ обрубишь ветки с выброшенной елки - и вот тебе палка для игры в пекаря.
А что так пренебрежительно о сибирских мужиках? Кто твои друзья,неужто педерасты?!
А еще, благодаря весенней акции "Алтайлеса" (что-то типа "одну елку в одни руки", я в прошлом году посадил под окнами несколько сосен. Прижились 3 штуки, но одну выдернули вандалы. Две успешно зимуют под снегом. Есть у меня такая мечта, когда эти сосны подрастут побольше, осенью надевать на них гирлянды, а потом на Новый год включать их, чтобы они светились под снегом, который нападает на ветки, создавая сказачное настроение всем проходящим (ну и моей семье, в первую очередь)))
А что на колодцы много проектов?
- гость - 16 января 2017 г. 11:02 А что так пренебрежительно о сибирских мужиках? Кто твои друзья,неужто педерасты?!
Вы ж видите его семейное фото. Сибирские мужики за это рожу бьют.
Лариса какой колодец, что ты несешь?!Хотя бы дурь свою на всеобщее обозрение не выставляй. Все давно уже водяные скважины используют.
Распилил елку, сложил в мешок. С первой оттепелью на шашлык выехал - растопил мангал, пожарил мясо на елке. Красота.
гость - 16 января 2017 г. 11:03
А что на колодцы много проектов?
++++ какой проектировщик- такой и колодец((скребками скрести.. ога я бы Ларисе даже ведро помойное не дала проектировать)
- гость - 16 января 2017 г. 11:06 канализационный колодец!!! водосточные колодцы!!! госпади...какие тупые есть а... прости госпади...
Nic зарегистрированный 16 января 2017 г. 11:02 [старожил] [больше 1000 сообщений]
Помню, в детстве после НГ обрубишь ветки с выброшенной елки - и вот тебе палка для игры в пекаря.
точно!!! дай тя расцелую)))
обезъяна 16 января 2017 г. 11:08 а ты дурочка ка я погляжу...да еще и хвастаешься этим!
иди в прорубь нырни.
Горчить то не будет?
в моем понимании сибирские мужики? тезисно, даже с хештэгами: черный джип, снегоход/квадрацикл, баня, водка литрами, шашлык тоннами, сауна, проститутки, охота, рыбалка, прорубь в январе, всякие хоккеи, комуфляж из шамана, куча бабла во всякие уазики и таблетки, кормить комаров или морозиться пока готовишь всякие бишбармаки и прочие потроха запеченные в золе и прочее и прочее. _________ уж лучше действительно с педерастами о скидках на нормальные шмотки поговорить и какого цвета диски лучше подходят к цвету кузова машины.
Палки для пекаря из сломанных клюшек делали. Из них же биты для лапты.
А из елок это наверно совсем бедное и трудное детство было.
- гость - 16 января 2017 г. 11:02
А что так пренебрежительно о сибирских мужиках? +++++ тоже как то слух резануло(((( на ком держится то все? вот в субботу показывали мужиков с Егоревского района, у них ферма КРС мясо-молочная обычные колхозники, звезд с неба не хватают, но живут хорошо. правда мясо у них в томск уезжает((( никто им денег не давал как изумрудной стране,миллиардов не видели они никогда... но без денег не сидят. и коровки у них чистые и ухоженные, породные все. не бухают!! вот это настоящие сибирские мужики, я понимаю.
larisa2011
Лариса. яте глаз то высосу за копейки причем. тут тебе не здесь. за базаром следи.
уже лет 5 как использую искусственную ёлку. нормальная по качеству. недёшево. но раз заплатил и пользуйся пожизненно. удобно, функционально, нет мусора. да, не пахнет натуральным деревом. но я это переживу)
ЗЫ про кольца, ассенизаторов и прочие каки мне сказать нечего, не волнует сия проблема.
мне кажется тебе мозг уже кто-то высосал!!! ты бы сама за языком то следила и прикусывала время от времени!!! а то я бы да ябы!!! понятно надеюсь!
Берти Вустер зарегистрированный 16 января 2017 г. 11:11 сейчас модно выглядеть как дровосек, который не рубит деревья, а целыми днями ухаживает за собой, чтобы понравиться другим дровосекам)
ви 16 января 2017 г. 11:12
Да как-то не было особой роскоши...
Браво Вустер, так смело признаться в своей ориентации!!!!!!!!!!!!!!
ту Лора
нет, не понятно. тем более на твоем птичьем языке. чего мне делать- с тебя спроса нет.
Видел обезьяну и ларису, достойные противники, махач до крови и оторванных сухожилий будет. Билеты традиционно у меня.
ооо) холивар между обезей и Хлоркой) моя ставочка на обезю) ушатает она Хлориду, как пить дать ушатает)
вот в субботу показывали мужиков с Егоревского района, у них ферма КРС мясо-молочная обычные колхозники, звезд с неба не хватают, но живут хорошо. правда мясо у них в томск уезжает((( никто им денег не давал как изумрудной стране,миллиардов не видели они никогда... но без денег не сидят. и коровки у них чистые и ухоженные, породные все. не бухают!! вот это настоящие сибирские мужики, я понимаю.
ну нет уж. Берти уж лучше действительно с педерастами о скидках на нормальные шмотки поговорить и какого цвета диски лучше подходят к цвету кузова машины. С ними о дисках? С ними ты о другом разговариваешь. О своей заднице.
0 0 Источник: © ИА "Амител"
воняет местной канализацией даже в домах у богатых людей. заходишь в туалет и чувствуешь эту вонь. А вы тут про городульки в бюджетных домах рассказываете. Если не прямо из сортира несет, то от ям точно несет.
Грантштейн 16 января 2017 г. 11:17 и это тоже ))
Лариса хоть и схуденула но ей набрать прежние кондиции три дня крепенько покушать, а такую броню уже никто не пробьет.
Берти Вустер
в моем понимании сибирские мужики? тезисно, даже с хештэгами: черный джип, снегоход/квадрацикл, баня, водка литрами, шашлык тоннами, сауна, проститутки, охота, рыбалка, прорубь в январе, всякие хоккеи, комуфляж из шамана, куча бабла во всякие уазики и таблетки, кормить комаров или морозиться пока готовишь всякие бишбармаки и прочие потроха запеченные в золе и прочее и прочее. Источник: © ИА "Амител"
хмм, такие ископаемые еще есть?)))) каких то балбесов описал.. сейчас все уже давно этой не страдают, живут с женами, радуются детям. вкладывают бабло не в уазики и проституток а в детей, если в хоккей то тоже в детей. сами делают настойки качественные, баня тоже осторожно ибо ЗОЖ без фанатизма спорт тоже в меру. да и джипы...черные.. не практично