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"Леса" из выброшенных елок выросли у барнаульских подъездов

, ИА "Амител"
Жители краевой столицы массово избавляются от новогодних деревьев

Фото: vk.com/barneos22

Жители Барнаула массово избавляются от новогодних деревьев, которые украшали их дома в последние две-три недели.

В паблике Barnaul 22 появилась соответствующая запись. "Новый год закончился, возле подъезда вырос лес", – написал один из горожан.

Тему избавления барнаульцев от елок активно поддержали другие члены сообщества.

"Слабаки. Надо было до китайского хранить дома в игрушках", "Слабаки какие-то. Раньше мая елку не выносят", "Как-то это печально выглядит", "Как вам их не жалко? Лучше купите искусственную", "И правда, рановато елки выбрасывают, или это с НГ 2015-2016?",  высказываются горожане.


 

Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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Комментарии

16.01.2017 09:39
- гость -

раздобаи...

0  0
16.01.2017 09:41
- гость -

это слабаки!!! у меня стоит.

0  0
16.01.2017 09:41
- гость -

все подъезды, лифты засраны иголками. Уборщицы матерятся - сухая хвоя очень хреново собирается с пола. Если уж покупаете елку, убирайте этот мусор за собой. Свиноты!

0  0
16.01.2017 09:41
- гость -

16.01.2017 09:41 - гость - жену порадуй, пока не упал.

0  0
16.01.2017 09:42
- гость -

При чем здесь "раздолбаи"? Вы крупнобытовой мусор куда выносите? Такая же ерунда. А спорить кто какую елку предпочитает ... это что называется на вкус и цвет товарищей нет.

0  0
16.01.2017 09:42
Берти Вустер

ель похищает человека, отрезает ему ноги и держит на диализе, чтобы он медленно умирал на глазах её детей. _____________________________

мне вот просто интересно зачем? зачем в 21-веке рубить живое дерево, чтобы через 10 дней его выкинуть, что за бред-то колхозячий?

0  0
16.01.2017 09:48
обезъяна

у меня стоит . не сохнет, пахнеет)

0  0
16.01.2017 09:48
- гость -

если берти не в курсе, то есть спецпосадки для этого

0  0
16.01.2017 09:51
Pikachu

свинотки до мусоркуи не донести прям никак?

0  0
16.01.2017 09:52
Снеговик

Люди, посадите живую ель во дворе своего дома, в том числе многоквартирного, наряжайте её вместе с детьми и радуйтесь каждому Новому году! Такая елка, которую мы посадили с внуком 12 лет назад, переросла мой дом, а внук перерос меня. Не рубите и не покупайте срубленные ели и пихты, это просто варварство!

0  0
16.01.2017 09:54
Колхозан закорузлый

"мне вот просто интересно зачем? зачем в 21-веке рубить живое дерево, чтобы через 10 дней его выкинуть, что за бред-то колхозячий?-------------------Скорее это бред Мухосранячий, мухосранцы привыкли жить в дерьме, но гонору через край.

0  0
16.01.2017 09:55
larisa2011

мусорщики за шиворот потом понавтыкают, так что нельзя в мусорку, тсж должно организовать, вызвать машину и увезти елки! опять же за счет жильцов!))))

0  0
16.01.2017 09:57
Берти Вустер

Колхозан закорузлый 16 января 2017 г. 09:54 по нужде на улку бегаешь? или дома серешь

0  0
16.01.2017 10:00
- гость -

Колхозан закорузлый 16 января 2017 г. 09:54 по нужде на улку бегаешь? или дома серешь-------------Не, это удел мухосранцев гадить где приспичит,весна не за горами, как снег начнет сходить полюбуйся, сколько на улицах нагажено!

0  0
16.01.2017 10:00
Pikachu

мусорщики за шиворот потом понавтыкают, так что нельзя в мусорку, тсж должно организовать, вызвать машину и увезти елки! опять же за счет жильцов!))))

отпиливаешь веточки, распиливаешь стволик. в пакет - и вуаля

0  0
16.01.2017 10:01
- гость -

вся интеллигенция в цвете собралась Берти, Лариса11

0  0
16.01.2017 10:01
Берти Вустер

т.е. у тебя безотходное производство? или в бочку складываешь чтобы летом огурцы садить?

0  0
16.01.2017 10:06
Anarchy

Самая проблемная проблема с over 100 комментами)) Вот кучи синего до третьего этажа во дворах - это фигня)))

0  0
16.01.2017 10:06
Anarchy

Снега е-й т9

0  0
16.01.2017 10:07
- гость -

Ага, а ты их лопаешь.

0  0
16.01.2017 10:11
larisa2011

а вообще моглибы до весны у себя дома подержать потом выйти всем двором в кучу поставить и костер большой с чучелом на масленицу зажечь!!! все бы довольны были!!!

0  0
16.01.2017 10:11
Колхозан закорузлый

т.е. у тебя безотходное производство? или в бочку складываешь чтобы летом огурцы садить?------------Ха ха, мое производство из септика ассенизатор периодически откачивает. А на барнаульских улицах действительно по весне Мухосранск во всей красе!

0  0
16.01.2017 10:11
- гость -

Вообще-то так издеваться над живыми деревьями, - это просто варварство. Убить дерево ради пары недель забавы, а потом выкинуть на помойку, - нет, так люди не поступают. А если посчитать, сколько их самими барыгами было утилизировано, потому что они не смогли их продать... :о

0  0
16.01.2017 10:14
ви

Дикари. Мракобесие и кал в головах.

0  0
16.01.2017 10:16
Берти Вустер

ассенизатор откачивает? бггг ))) и как часто он у тебя откачивает? вонючую жижу сам со дна вычерпывать лазаешь или дураков ищешь? ))))

0  0
16.01.2017 10:19
- гость -

Там черпать ничего не нужно, но в случае чего голодранец типа тебя всегда найдется!

0  0
16.01.2017 10:21
Настя

наш подъезд) у нас искусственная красивая елка, мы довольны

0  0
16.01.2017 10:22
Берти Вустер

мама с папой на новый год ключи от газаблочного сарая в фирсово попользоваться дали? строителя и колхозана из себя покорчить решил? черпать там ничего не нужно... попробуй, каждый месяц пооткачивай, и потом твой папаня тебе лично пинка даст перед тем как в колодец полезешь.

0  0
16.01.2017 10:24
Кот.Без сапог.

Вчера разобрал ёлку, выкинул с балкона из уважения к труду уборщицы, уволок к мусорным бакам. Проблемы ноль.

0  0
16.01.2017 10:29
larisa2011

а у мусорного бака она сама сгниет???)))) мне не понятна логика тех людей которые тащат их к мусорному баку??? объясните пожалуйста дворник их будет пилить и в бак, или мусорщики будут их пихать ??? для каких целей вы тащите деревья к мусорным бакам??? вот интересно просто!!

0  0
16.01.2017 10:32
- гость -

отвезите на ферму- там коровы обглодают

0  0
16.01.2017 10:38
Колхозан закорузлый

Вы видимо не в курсе как это все устроено,лично у меня закопана 10-ти кубовая цистерна и в нее подведен канализационный слив, ассенизатор опускает заборный шланг в люк цистерны и производит откачку содержимого, получается 2-3 раза в год,так что никаких колодцев нет. Естественно центральная канализация гораздо удобнее, но что есть. то есть. Однако же душ, ванна, унитаз, стиралка-автомат, мойка на кухне, все работает без проблем, плюс электроотопление,несколько дороговато, но не критично. Газа у нас к сожалению нет и не предвидится. А на Барнаульских улицах по весне действительно зрелище на редкость гадкое.

0  0
16.01.2017 10:39
- гость -

Берти, ты чего бесишься, ну, живёт человек лучше тебя и чище у него около дома, причём сам за вс ё отвечает без УК и администраций, так наведи порядок у себя дома и около и всё, доколупался как муха надоедливая. Вот точно, в грязи, а гонору.

0  0
16.01.2017 10:39
Кот.Без сапог.

Лариса, тащим мы их для цели утилизации.

0  0
16.01.2017 10:42
- гость -

Ларисе несите, она их обглодает

0  0
16.01.2017 10:42
larisa2011

ну я понимаю а кто будет их утилизировать у мусорных баков??? у нас вот спец площадку оборудовали и типа в течении недели все должны туда притащить, а там машина придет и заберет их! а у мусорных баков то кто вашу елку будет утилизировать? такие странные капец!

0  0
16.01.2017 10:44
Ируся

где-то видела репортаж,что эти елочки в каком-то городе вывозят в зоопарк.Для прикорма и обогрева.

0  0
16.01.2017 10:44
larisa2011

колхозан закорузлый 16 января 2017 г. 10:38 а на дне то кто убирает??? как бы дно тоже чистить надо еслиф че!!! хотя колхозники почему то считают что чистить не надо!! ну это их выбор!

0  0
16.01.2017 10:47
- гость -

Колхозан закорузлый 16 января 2017 г. 10:38 Вы видимо не в курсе как это все устроено

Откуда, если в многоэтажках нет воды, они какают в пакеты и в мусорку выбрасывают, а, если в доме мусоропровод, то есть придурки, которые эти пакеты в мусоропровод и бросают, летит он и лопается внизу к радости дворников. Вот такие они штучки столичные. Куда тебе, колхозану, а ты, глупый, за цистерну платишь, ещё после неё подметёшь да песочком поди аккуратно посыпаешь, если где-то прольётся. Дерёвня ты чумазая. Вот Берти не такой. он перешагнёт через мусор, плюнет смачно и пошёл на амик.

0  0
16.01.2017 10:49
ви

В суровые 90-е мы с батей по вечерам ходили собирали эти елки, обрубали ветки , а стволы собирали. Потом на даче к ним помидоры подвязывали. Прошло уже больше 20 ти лет а отдельные стволы еще до сих пор в строю)))

0  0
16.01.2017 10:51
Берти Вустер

larisa2011 зарегистрированный 16 января 2017 г. 10:44 колхозники вообще стараются в местную канализацию у себя дома не гадить. либо на улку бегают, либо в гостях серут

0  0
16.01.2017 10:51
- гость -

larisa2011 зарегистрированный 16 января 2017 г. 10:44 колхозан закорузлый 16 января 2017 г. 10:38 а на дне то кто убирает??? как бы дно тоже чистить надо еслиф че!!! хотя колхозники почему то считают что чистить не надо!! ну это их выбор! Источник: © ИА "Амител

Ещё одна специалистка по колхозной жизни. Ассенизатора на раз заменит.

0  0
16.01.2017 10:51
Колхозан закорузлый

Лариса Вы меня шОкируете, я понимаю что Вы дитя асфальта, но на даче Вам приходилось бывать?

0  0
16.01.2017 10:52
Кот.Без сапог.

Лариса, у нас этим дворник занимается. Пакеты закидывает в бак, те, которые рукопопые умудряются мимо бросить.Подметает всё после того как мусоровоз уедет. Есть так же площадка, куда выносят мебель старую, двери, окна, бытовую технику. Её рукодельные мужики в гаражи/на дачи увозят. С другой стороны сетка стоит для пластиковой тары. Как то так у нас вывоз мусора организован.

0  0
16.01.2017 10:53
- гость -

Берти Вустер зарегистрированный 16 января 2017 г. 10:51 больше 2x лет onlineбольше 1000 сообщений larisa2011 зарегистрированный 16 января 2017 г. 10:44 колхозники вообще стараются в местную канализацию у себя дома не гадить. либо на улку бегают, либо в гостях Источник: © ИА "Амител

Ну зачем ты Берти, свои высокодуховные интеллигентские секреты выдаёшь. Это ты так делаешь, воду экономишь.

0  0
16.01.2017 10:55
обезъяна

Берти Вустер

10:44 колхозники вообще стараются в местную канализацию у себя дома не гадить. либо на улку бегают, либо в гостях серут Источник: © ИА "Амител"

бгг, Берти странные у тебя друзья)) в туалет к тебе ездят? это многое объясняет

0  0
16.01.2017 10:55
larisa2011

вы не сравнивайте дачу и колодец в частном доме!!! вы хоть прочтите инструкцию как эксплуатировать колодцы, как проводить чистку!!! капец! точно деревня!!! вырыли яму, кинули бодягу - все стали умные!!!)))))

0  0
16.01.2017 10:57
Берти Вустер

обезъяна 16 января 2017 г. 10:55 у меня вообще среди колхозников и настоящих сибирский мужиков друзей нет. потому как я ихние жизненные ценности не разделяю.

В кои то веке согласен с лорой, целиком.

0  0
16.01.2017 10:57
обезъяна

Лора, септик и колодец из бетонных колец так- то разные весчи..

а по твоему пользованию есть инструкция? по твоей эксплуатации?)))

0  0
16.01.2017 10:58
- гость -

Лариса, а зачем вы читаете инструкции как эксплуатировать колодцы? Консультируете или читать нечего?

0  0
16.01.2017 10:58
- гость -

Ну, во 1-ых, дачники охотятся за елками. После очистки от веток получаютсяя хорошие колышки, типа, не гниют. Во 2-ых, елки, которые продаются перед новым годом (если они, конечно, легальные), это так называемая санитарная рубка, которая делается на посадках специально для прореживания. Они будут спилены "по-любому", поэтому никто лес не губит. Ну и в 3-их, действительно, в наши дни проще купить искусственную.

Я уже упоминал, что бизнес на елках целесообразен только тогда, когда цена на живую существенно (в несколько раз) ниже цены на искусственную. Чтобы покупатель голосовал деньгами. Если же цена срвнима (разница всего в 2-3 раза), то грамотный покупатель всегда выберет выгодную и долговременную инвестицию в искусственное дерево))) По моим наблюдениям, за последние годы елок возле подъездов стало в разы меньше, что, собственно говоря, и требовалось доказать.

0  0
16.01.2017 10:59
larisa2011

ну как бы я не один колодец спроектировала знакомым, так что уж как делать, как работает и зачем чистят сребками возясь в этой жиже как бы имею представление для чего!!!

0  0
16.01.2017 11:01
- гость -

16.01.2017 09:42 - гость - акстись, родной! Какой "крупногабаритный мусор"? Ветки обрезал, в мешок спихал. Большого пакета м-ры - за глаза! ствол распилил на 5 частей, веревочкой от торта перевязал - вот тебе еще пакет с мусором. В чем сложность?

0  0
16.01.2017 11:02
Nic

Помню, в детстве после НГ обрубишь ветки с выброшенной елки - и вот тебе палка для игры в пекаря.

0  0
16.01.2017 11:02
- гость -

А что так пренебрежительно о сибирских мужиках? Кто твои друзья,неужто педерасты?!

0  0
16.01.2017 11:02
- гость -

А еще, благодаря весенней акции "Алтайлеса" (что-то типа "одну елку в одни руки", я в прошлом году посадил под окнами несколько сосен. Прижились 3 штуки, но одну выдернули вандалы. Две успешно зимуют под снегом. Есть у меня такая мечта, когда эти сосны подрастут побольше, осенью надевать на них гирлянды, а потом на Новый год включать их, чтобы они светились под снегом, который нападает на ветки, создавая сказачное настроение всем проходящим (ну и моей семье, в первую очередь)))

0  0
16.01.2017 11:03
- гость -

А что на колодцы много проектов?

0  0
16.01.2017 11:05
- гость -

- гость - 16 января 2017 г. 11:02 А что так пренебрежительно о сибирских мужиках? Кто твои друзья,неужто педерасты?!

Вы ж видите его семейное фото. Сибирские мужики за это рожу бьют.

0  0
16.01.2017 11:06
- гость -

Лариса какой колодец, что ты несешь?!Хотя бы дурь свою на всеобщее обозрение не выставляй. Все давно уже водяные скважины используют.

0  0
16.01.2017 11:08
- гость -

Распилил елку, сложил в мешок. С первой оттепелью на шашлык выехал - растопил мангал, пожарил мясо на елке. Красота.

0  0
16.01.2017 11:08
обезъяна

гость - 16 января 2017 г. 11:03

А что на колодцы много проектов?

++++ какой проектировщик- такой и колодец((скребками скрести.. ога я бы Ларисе даже ведро помойное не дала проектировать)

0  0
16.01.2017 11:09
larisa2011

- гость - 16 января 2017 г. 11:06 канализационный колодец!!! водосточные колодцы!!! госпади...какие тупые есть а... прости госпади...

0  0
16.01.2017 11:09
обезъяна

Nic зарегистрированный 16 января 2017 г. 11:02 [старожил] [больше 1000 сообщений]

Помню, в детстве после НГ обрубишь ветки с выброшенной елки - и вот тебе палка для игры в пекаря.

точно!!! дай тя расцелую)))

0  0
16.01.2017 11:09
larisa2011

обезъяна 16 января 2017 г. 11:08 а ты дурочка ка я погляжу...да еще и хвастаешься этим!

0  0
16.01.2017 11:09
Берти Вустер

иди в прорубь нырни.

0  0
16.01.2017 11:10
ви

Горчить то не будет?

0  0
16.01.2017 11:11
Берти Вустер

в моем понимании сибирские мужики? тезисно, даже с хештэгами: черный джип, снегоход/квадрацикл, баня, водка литрами, шашлык тоннами, сауна, проститутки, охота, рыбалка, прорубь в январе, всякие хоккеи, комуфляж из шамана, куча бабла во всякие уазики и таблетки, кормить комаров или морозиться пока готовишь всякие бишбармаки и прочие потроха запеченные в золе и прочее и прочее. _________ уж лучше действительно с педерастами о скидках на нормальные шмотки поговорить и какого цвета диски лучше подходят к цвету кузова машины.

0  0
16.01.2017 11:12
ви

Палки для пекаря из сломанных клюшек делали. Из них же биты для лапты.

А из елок это наверно совсем бедное и трудное детство было.

0  0
16.01.2017 11:12
обезъяна

- гость - 16 января 2017 г. 11:02

А что так пренебрежительно о сибирских мужиках? +++++ тоже как то слух резануло(((( на ком держится то все? вот в субботу показывали мужиков с Егоревского района, у них ферма КРС мясо-молочная обычные колхозники, звезд с неба не хватают, но живут хорошо. правда мясо у них в томск уезжает((( никто им денег не давал как изумрудной стране,миллиардов не видели они никогда... но без денег не сидят. и коровки у них чистые и ухоженные, породные все. не бухают!! вот это настоящие сибирские мужики, я понимаю.

0  0
16.01.2017 11:13
обезъяна

larisa2011

Лариса. яте глаз то высосу за копейки причем. тут тебе не здесь. за базаром следи.

0  0
16.01.2017 11:14
Грантштейн

уже лет 5 как использую искусственную ёлку. нормальная по качеству. недёшево. но раз заплатил и пользуйся пожизненно. удобно, функционально, нет мусора. да, не пахнет натуральным деревом. но я это переживу)

ЗЫ про кольца, ассенизаторов и прочие каки мне сказать нечего, не волнует сия проблема.

0  0
16.01.2017 11:15
larisa2011

мне кажется тебе мозг уже кто-то высосал!!! ты бы сама за языком то следила и прикусывала время от времени!!! а то я бы да ябы!!! понятно надеюсь!

0  0
16.01.2017 11:17
Грантштейн

Берти Вустер зарегистрированный 16 января 2017 г. 11:11 сейчас модно выглядеть как дровосек, который не рубит деревья, а целыми днями ухаживает за собой, чтобы понравиться другим дровосекам)

0  0
16.01.2017 11:17
Nic

ви 16 января 2017 г. 11:12

Да как-то не было особой роскоши...

0  0
16.01.2017 11:18
- гость -

Браво Вустер, так смело признаться в своей ориентации!!!!!!!!!!!!!!

0  0
16.01.2017 11:18
обезъяна

ту Лора

нет, не понятно. тем более на твоем птичьем языке. чего мне делать- с тебя спроса нет.

0  0
16.01.2017 11:18
Ви

Видел обезьяну и ларису, достойные противники, махач до крови и оторванных сухожилий будет. Билеты традиционно у меня.

0  0
16.01.2017 11:18
Грантштейн

ооо) холивар между обезей и Хлоркой) моя ставочка на обезю) ушатает она Хлориду, как пить дать ушатает)

0  0
16.01.2017 11:20
- гость -

вот в субботу показывали мужиков с Егоревского района, у них ферма КРС мясо-молочная обычные колхозники, звезд с неба не хватают, но живут хорошо. правда мясо у них в томск уезжает((( никто им денег не давал как изумрудной стране,миллиардов не видели они никогда... но без денег не сидят. и коровки у них чистые и ухоженные, породные все. не бухают!! вот это настоящие сибирские мужики, я понимаю.

ну нет уж. Берти уж лучше действительно с педерастами о скидках на нормальные шмотки поговорить и какого цвета диски лучше подходят к цвету кузова машины. С ними о дисках? С ними ты о другом разговариваешь. О своей заднице.

0 0 Источник: © ИА "Амител"

0  0
16.01.2017 11:20
Берти Вустер

воняет местной канализацией даже в домах у богатых людей. заходишь в туалет и чувствуешь эту вонь. А вы тут про городульки в бюджетных домах рассказываете. Если не прямо из сортира несет, то от ям точно несет.

0  0
16.01.2017 11:20
Берти Вустер

Грантштейн 16 января 2017 г. 11:17 и это тоже ))

0  0
16.01.2017 11:21
ви

Лариса хоть и схуденула но ей набрать прежние кондиции три дня крепенько покушать, а такую броню уже никто не пробьет.

0  0
16.01.2017 11:22
обезъяна

Берти Вустер

в моем понимании сибирские мужики? тезисно, даже с хештэгами: черный джип, снегоход/квадрацикл, баня, водка литрами, шашлык тоннами, сауна, проститутки, охота, рыбалка, прорубь в январе, всякие хоккеи, комуфляж из шамана, куча бабла во всякие уазики и таблетки, кормить комаров или морозиться пока готовишь всякие бишбармаки и прочие потроха запеченные в золе и прочее и прочее. Источник: © ИА "Амител"

хмм, такие ископаемые еще есть?)))) каких то балбесов описал.. сейчас все уже давно этой не страдают, живут с женами, радуются детям. вкладывают бабло не в уазики и проституток а в детей, если в хоккей то тоже в детей. сами делают настойки качественные, баня тоже осторожно ибо ЗОЖ без фанатизма спорт тоже в меру. да и джипы...черные.. не практично

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