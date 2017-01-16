Фото: vk.com/barneos22

Жители Барнаула массово избавляются от новогодних деревьев, которые украшали их дома в последние две-три недели.

В паблике Barnaul 22 появилась соответствующая запись. "Новый год закончился, возле подъезда вырос лес", – написал один из горожан.

Тему избавления барнаульцев от елок активно поддержали другие члены сообщества.

"Слабаки. Надо было до китайского хранить дома в игрушках", "Слабаки какие-то. Раньше мая елку не выносят", "Как-то это печально выглядит", "Как вам их не жалко? Лучше купите искусственную", "И правда, рановато елки выбрасывают, или это с НГ 2015-2016?", высказываются горожане.



