В конце 2016 года, 27 декабря, Молодежный театр Алтая запустил на сайте театра и в своих соцсетях зрительское голосование "Мой любимый спектакль вечернего репертуара МТА (премьеры 2016 года)" и "Мой любимый детский спектакль МТА-2016". Больше двух недель зрители выбирали, какие же из премьерных спектаклей уходящего года запомнились, поразили воображение, удивили актерскими работами.

И вот пришло время подвести итоги, но прежде, чем это сделать, не мешало бы вспомнить, какие спектакли, появились в МТА в прошедшем году. Так, 2 апреля на Основной сцене появился спектакль "Обыкновенное чудо" Евгения Шварца, режиссером которого стал известный артист Иван Стебунов. 23 апреля репертуар Камерной сцены МТА пополнился спектаклем по пьесе Михаила Рощина "Валентин и Валентина" от артиста МТА Алексея Бурдыко.

Осенью, 6 октября, в свете рампы явилась зрителям МТА драма Александра Островского "Гроза" в постановке Анны Зуевой. К 75-летию народного артиста РФ Валерия Золотухина 14 октября на Малой сцене был поставлен спектакль по рассказам Валерия Сергеевича "Храни тебя Бог!", режиссером выступил артист МТА Анатолий Кошкарев. В преддверии Нового года, 22 декабря 2016-го, на Малой сцене состоялась премьера спектакля "Чёртова закуска" по рассказам Надежды Тэффи от Марины Шелевер.

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В 2016 году репертуар Молодежного театра Алтая пополнился тремя спектаклями для детей: 3 января 2016 года на Малой сцене состоялась премьера спектакля для самых маленьких "Золотой цыпленок" по пьесе Владимира Орлова (режиссер — артист МТА Анатолий Кошкарев). 1 сентября 2016-го увидел свет детский детектив "Опасные приключения Калле-сыщика" Астрид Линдгрен (режиссер — Анна Зуева). В самом конце года, 18 декабря, на Основной сцене МТА состоялась премьера музыкальной сказки-игры "Сокровища капитана Флинта" по роману Роберта Льюиса Стивенсона "Остров сокровищ" в постановке заслуженного артиста РФ Владимира Филимонова.

Как рассказали в театре, в голосовании "Мой любимый спектакль вечернего репертуара МТА (премьеры 2016 года)" приняли участие 110 человек. Больше всего голосов — 33,6% — отдано трагикомедии "Обыкновенное чудо" по пьесе Евгения Шварца.

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Самый любимый спектакль для детей определяли 60 человек. С таким же результатом — 34% голосов — победила музыкальная сказка-игра "Сокровища капитана Флинта" по роману Роберта Льюиса Стивенсона "Остров сокровищ".

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