Фото: Amic.ru

Работы по демонтажу снежного городка на площади Сахарова в Барнауле вошли в активную фазу.

Утром в понедельник можно наблюдать, как на площади работает техника, вывозится снег. Проезжая часть проспекта Социалистического на участке между улицами Молодежная и Димитрова пока что остается закрытой. Здесь по-прежнему дежурят сотрудники полиции.

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Напомним, изначально разобрать главную новогоднюю площадку Барнаула предполагалось к 12 января. Однако в связи с большой востребованностью снежного городка у барнаульцев было решено начать демонтаж позже.

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