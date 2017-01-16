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Житель Ингушетии застрелил своего сына, после того как мужчина нашел у него пистолет Макарова. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное СУ СКР.

Предварительно установлено, что инцидент произошел в воскресенье, 15 января, около 16:00 в Назрани. 51-летний мужчина нашел у своего 25-летнего сына пистолет Макарова и заподозрил его в связях с преступниками. Между членами семьи возникла ссора, в ходе которой отец из-за неосторожного обращения с оружием выстрелил в сына.

По словам представителя следствия, молодой человек умер при доставлении в больницу, его отца задержали. Life уточняет, что пуля попала в легкое молодого человека. Также следователи изъяли с места ЧП пистолет Макарова и одну гильзу.

По факту убийства возбуждено уголовное дело. Мужчине теперь грозит до 15 лет тюрьмы.