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Житель Ингушетии застрелил своего сына, после того как мужчина нашел у него пистолет Макарова. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное СУ СКР.
Предварительно установлено, что инцидент произошел в воскресенье, 15 января, около 16:00 в Назрани. 51-летний мужчина нашел у своего 25-летнего сына пистолет Макарова и заподозрил его в связях с преступниками. Между членами семьи возникла ссора, в ходе которой отец из-за неосторожного обращения с оружием выстрелил в сына.
По словам представителя следствия, молодой человек умер при доставлении в больницу, его отца задержали. Life уточняет, что пуля попала в легкое молодого человека. Также следователи изъяли с места ЧП пистолет Макарова и одну гильзу.
По факту убийства возбуждено уголовное дело. Мужчине теперь грозит до 15 лет тюрьмы.
Комментарии
По мотивам произведения "Тарас Бульба"
Горячие кавказские парни. А то в прошлом году папаня дочь убил за то, что она мало того, что на дискотеку пошла, так ещё и после десяти вернулась, "проститутка" значит по его разумению и убил.
В нашей деревне 10 лет назад мать убила сына за наркотики, другого выхода видимо не было.
Что-то мало похоже на случайный выстрел из-за неосторожного обращения с оружием.