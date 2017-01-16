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Барнаульская горэлектросеть вернула долг за электричество, разыскав своего абонента на Камчатке. Решение суда о взыскании 40 тысяч рублей за потребленную электроэнергию было принято Косихинским районным судом еще в августе 2012 года. Однако вернуть деньги энергетикам удалось лишь спустя четыре года.

Как сообщили в пресс-службе компании, исполнительное производство Службой судебных приставов возбуждалось два раза. В первый раз, через три месяца после суда, приставы вернули БГЭС исполнительный документ по причине отсутствия должника и его имущества. Однако такой ответ Барнаульскую горэлектросеть не удовлетворил. Исполнительный лист был предъявлен повторно, а на бездействие приставов энергетики пожаловались в прокуратуру.

Результат не заставил себя ждать. Не рассчитавшейся за электричество абонентке ограничили выезд за границу, также судебные приставы установили ее новое место работы и проживания – город Петропавловск-Камчатский. Копию исполнительного документа направили по месту работы в сентябре 2016 года. В начале декабря абонентка полностью погасила долги перед барнаульскими энергетиками.

Нужно отметить, что обращение по месту трудоустройства неприятно для должника, но для судебных приставов – стандартная и весьма действенная процедура. Другими мерами взыскания являются запрет на выезд за границу, удержание до 50% заработной платы или пенсии, 100% списание долга с банковской карты, арест имущества. Наложить арест приставы могут как на предметы мебели в доме и бытовую технику, так и на автомобиль или квартиру.

Как рассказала руководитель юридического отдела БГЭС Ирина Тишина, стоимость арестованного имущества, определенная судебным приставом, не всегда соответствует его реальной рыночной цене. "Не так давно одному из наших абонентов приставами был наложен арест на сотовый телефон. Новенький iPhone, который в магазине стоит десятки тысяч рублей, приставы оценили всего в семь тысяч рублей", – отметила представитель БГЭС.