Фото: группа "ВКонтакте" ВК "Университет"

Барнаульский волейбольный клуб "Университет" двумя домашними матчами на родной площадке с "Дагестаном" начал выступление во втором туре чемпионата России Высшей лиги "А". В предыдущей очной встрече в первом туре "студенты" сумели увезти из Махачкалы одну победу. Впрочем, кавказская команда серьезно усилилась по ходу сезона, и перед встречей с барнаульцами "Дагестан" находился вверху турнирной таблицы, разделяя с "Университетом" четвертое и пятое места.

В предыдущем туре "Университет" дважды разгромил екатеринбургский "Локомотив-Изумруд" – 3-0, 3-0. Было видно, что барнаульская команда сейчас в отличной форме, поэтому болельщики вправе были ждать положительный результат во встречах с кавказской командой. В первом матче "Университет" довольно легко победил – 25-14. Причем у наших волейболистов получалось все. Например, Иван Валеев отметился несколькими эйсами. Во второй партии тренер "Дагестана" сделал несколько замен. Вышедшие на площадку игроки усилили игру. Поэтому во второй партии гости оказались сильнее – 25-20. "Дагестан" практически не ошибался и не давал "студентам" выровнять игру. Чувствовалось, что гости — одна из сильнейших команд Высшей лиги "А". Поэтому во второй и третьей партии соперники "Университета" также оказались сильнее — 25-21, 25-23.

Во втором матче игроки "Университета" вышли на площадку максимально мотивированными, чтобы взять реванш. Тренер команды Иван Воронков после нескольких ошибок посадил на лавку нападающего Константина Порошина и выпустил на его позицию Романа Птичкина. Замена сработала. Барнаульцы показывали уверенную игру, лидируя по ходу первой партии, которую они довели до победы – 25-20. Во второй наша команда не сбавляла обороты и продолжала доминировать над грозным соперником. В итоге уверенно были выиграны еще две партии (25-19, 25-20) и повторная встреча закончилась неожиданной, но приятной победой "Университета" – 3-0.

После матча главный тренер барнаульской команды Иван Воронков похвалил своих игроков за обе встречи. По его мнению, "Дагестан" – очень сильная команда, игроки которой имеют опыт выступления в Суперлиге.

"Хоть и проиграли первый матч 1-3, упрекнуть ребят мне не в чем. "Дагестан" провёл, наверное, один из лучших своих матчей. В равных концовках они были понадёжнее, действовали фактически без ошибок. А в целом и мы смотрелись неплохо. Что касается второго матча, то мы сыграли на том же уровне. А вот "Дагестан" провел не лучшую игру", – сказал Иван Воронков.

По его словам, нынешние успехи "Университета" в Высшей лиге "А" не стоит воспринимать как неожиданность.

"Считаю, волейбольный бум в Алтайском крае случился уже давно – ещё когда мы играли в первой лиге, потом в лигах "Б" и "А". Просто болельщики немного разбалованы, они хотят видеть только высшую лигу "А. Но мы и в "Б" показывали очень хорошую игру. В нашем составе из 14 человек только трое – приезжие, не из Алтайского края. Все остальные – наши воспитанники. На матчи приходит много родственников волейболистов, некоторые приезжают из районов, ведь в команде есть не только барнаульские ребята. Я так предполагаю, что будь все они иногородними, столько людей на трибунах не собиралось бы", – отметил главный тренер барнаульского волейбольного клуба.

После победы "студенты" набрали в свой актив еще три очка и продолжают занимать почетное четвертое место в таблице. Впереди у "Университета" несколько сложных игр с командами из первой шестерки. Так, уже 21 и 22 января барнаульцы встретятся на выезде с челябинским "Торпедо". В первом туре наша команда дважды обыгрывала уральскую команду.

Домашние же матчи "Университет" сыграет уже 28 и 29 января. Соперник — еще один кавказский клуб, аутсайдер чемпионата "Грозный".