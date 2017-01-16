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Крушение грузового самолета Boeing-744 турецкой авиакомпании произошло при заходе на посадку в аэропорту Манас в Бишкеке, передает РИА Новости со ссылкой на начальника Центра управления кризисными ситуациями МЧС Киргизии Мухаммед Сваров.

Известно, что авиасудно летело из Гонконга. Отмечается, что авиакатастрофа случилась из-за сложных погодных условий. "В районе падения горят два дома, расположенных на дачном участке", – сказал Мухаммед Сваров.

Отмечается, что на борту самолета находились два пилота и технические работники.

Аэропорт "Манас" продолжает работу в штатном режиме.