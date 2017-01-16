Фото: caan.asia
Крушение грузового самолета Boeing-744 турецкой авиакомпании произошло при заходе на посадку в аэропорту Манас в Бишкеке, передает РИА Новости со ссылкой на начальника Центра управления кризисными ситуациями МЧС Киргизии Мухаммед Сваров.
Известно, что авиасудно летело из Гонконга. Отмечается, что авиакатастрофа случилась из-за сложных погодных условий. "В районе падения горят два дома, расположенных на дачном участке", – сказал Мухаммед Сваров.
Отмечается, что на борту самолета находились два пилота и технические работники.
Аэропорт "Манас" продолжает работу в штатном режиме.
Комментарии
Только седня утром подумал, что уже давно не слышал про падающие 747. На земле катастрофы были, а вот чтобы падал...
но вот что настораживает, два дома на дачном участке. на одном дачном участке стоят 2 дома???
- гость - 16 января 2017 г. 10:57
Журналисты могли написать что угодно. Вполне возможно имелся в виду дачный поселок.
При падении самолет задел два жилых дома (самолет упал в районе дачного поселка). По предварительным данным, погибли не менее 15 человек дачного поселка в районе киргизского аэропорта "Манас". Среди погибших девять взрослых и шесть детей. Также подтверждена гибель одного из членов экипажа "Боинга", сообщает "Интерфакс".
Фото с места падения http://ru.sputnik.kg/photo/20170116/1031267794/kadry-s-mesta-krusheniya-samoleta.html