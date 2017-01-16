Фото: Вячеслав Мельников/Amic.ru

Спасатели предупреждают жителей Алтайского края об опасности схода снега с крыш в связи с осадками, которые наблюдались в регионе в последние дни.

"Выпавшие осадки в Алтайском крае привели к значительному скоплению снежных масс на крышах зданий, сооружений. Сход скопившейся на крыше снежной массы очень опасен! Главное управление МЧС России по Алтайскому краю призывает гостей и жителей региона помнить о безопасности", – говорится в обращении экстренного ведомства.

Особое внимание спасатели призывают обращать на детей, которым необходимо напоминать об опасности схода снега с крыш.



