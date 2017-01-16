Фото: Вячеслав Мельников/Amic.ru
Спасатели предупреждают жителей Алтайского края об опасности схода снега с крыш в связи с осадками, которые наблюдались в регионе в последние дни.
"Выпавшие осадки в Алтайском крае привели к значительному скоплению снежных масс на крышах зданий, сооружений. Сход скопившейся на крыше снежной массы очень опасен! Главное управление МЧС России по Алтайскому краю призывает гостей и жителей региона помнить о безопасности", – говорится в обращении экстренного ведомства.
Особое внимание спасатели призывают обращать на детей, которым необходимо напоминать об опасности схода снега с крыш.
Комментарии
Осадки в регионе привели к скоплению снежной массы на кровле зданий --------------- А может взять лопаты в руки и почистить крыши?
Тут не предупреждать надо, а УК, ТСЖ, ЖЭК и прочую бесовщину напрягать нужно!
Особенно умиляют развешанные надписи об опасности схода снега. Типа - мы вас предупредили, с нас взятки гладки? Хорошо, если есть где обойти. А зачастую висит оно, тротуар узкий, отойти особо некуда, не на дорогу же выходить под машины...
А предписание УК нельзя дать, чтобы почистили, или опять до первого серьезного инцидента будут ждать?