Фото: saroblnews.ru

Средний размер страховой пенсии в России после увеличения на 5,8% будет равен 13,7 тыс. рублей. Об этом сообщает "Российская газета" со ссылкой на Пенсионный фонд России (ПФР).

Издание отмечает, что сейчас страховая пенсия в стране равна 13,2 тыс. рублей.

Ранее, напоминает "РГ", министр труда и соцзащиты РФ Максим Топилин заявлял о повышении страховых пенсий по старости в 2017 году. В феврале должно произойти повышение на 5,4%, а в апреле – еще на 0,4%, то есть всего на 5,8%.

С 1 февраля также на 5,4% увеличатся социальные пособия: выплаты чернобыльцам, ветеранам, инвалидам и детские пособия.

Издание также отмечает, что пенсионеры начали получать единовременную выплату в пять тысяч рублей. Деньги пришли 60% получателей.