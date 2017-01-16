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Средний размер страховой пенсии в России после увеличения на 5,8% будет равен 13,7 тыс. рублей. Об этом сообщает "Российская газета" со ссылкой на Пенсионный фонд России (ПФР).
Издание отмечает, что сейчас страховая пенсия в стране равна 13,2 тыс. рублей.
Ранее, напоминает "РГ", министр труда и соцзащиты РФ Максим Топилин заявлял о повышении страховых пенсий по старости в 2017 году. В феврале должно произойти повышение на 5,4%, а в апреле – еще на 0,4%, то есть всего на 5,8%.
С 1 февраля также на 5,4% увеличатся социальные пособия: выплаты чернобыльцам, ветеранам, инвалидам и детские пособия.
Издание также отмечает, что пенсионеры начали получать единовременную выплату в пять тысяч рублей. Деньги пришли 60% получателей.
Комментарии
Министр финансов РФ Антон Силуанов, выступая в пятницу, 13 января, на Гайдаровском форуме, рассказал о новом подходе к выплате пенсий россиянам.
По его словам, новая пенсионная система позволит освободить в бюджете средства на медицину, ведь, как считает глава ведомства, пожилым людям в нашей стране важнее получать более качественные услуги в здравоохранении, чем небольшую прибавку к пенсии.
Лучше бы назвали размер минимальной и максимальной. Картинка была бы более красочной.
Министерство финансов РФ задумалось о назначении размера пенсии по нуждаемости. Силуанов - "что если в России примут программу, которая предусматривает большие пенсии тем, кто в этих пенсиях нуждается, и, соответственно, меньшие тем, кто в них меньше нуждается, то это позволит больше средств направлять в здравоохранение и образование."
А недавно Кудрин заявил, что готовит рекомендации (а он у Путина главный эксперт по экономике) о том как можно сэкономить на пенсиях и соцвыплатах. Он заявил, что государство должно помогать не всем старикам подряд, а только тем, кто на самом деле бедный. Т,е. планируется собрать данные об имуществе и деньгах на счетах в банках стариков.
Средняя пенсия в России увеличится почти на 500 рублей
а если-б вместо одноразовой 5-ти тысячной выплаты произвели бы индексацию пенсии, как предусмотрено законом - то средняя пенсия увеличилась бы еще больше