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Уникальную операцию с использованием 3D-моделирования провели в детском травматолого-ортопедическом отделении барнаульского Федерального центра травматологии, ортопедии и эндопротезирования.

Как сообщили в пресс-службе регионального Минздрава, врачи смогли реконструировать тазобедренный сустав. Юному пациенту с тяжелой многоплоскостной деформацией проксимального отдела бедренной кости на дооперационном этапе провели компьютерное исследование тазобедренного сустава в различных проекциях 3D-программы.

В краевом министерстве добавляют, что данная технология позволила абсолютно точно откорректировать нарушенные параметры пространственного положения проксимального отдела бедра и улучшить биомеханику тазобедренного сустава.

В итоге пациент вернулся к обычной жизни.