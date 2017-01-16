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Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что РФ, несмотря на неоднократно замеченные попытки взлома сайта администрации главы государства с территории США, не обвиняет Вашингтон во взломе своих серверов, передает РИА Новости.

Представитель Кремля подчеркнул, что президентский интернет-сайт подвергается хакерским атакам сотни, а порой и тысячи раз в день. При этом определенное число хакеров атакует сайт президента РФ с территории США, Китая, Индии, стран Европы и не только, отметил пресс-секретарь в интервью американскому телеканалу NBC News.

Песков добавил, что это не приводит к ситуации, когда в Москве говорят: "Мы знаем, это было заказано президентом (США Бараком – ред.) Обамой, а Белый дом стоит за этими атаками". "Если мы скажем это, вы подумаете: "О, эти русские, они, должно быть, сумасшедшие", — заключил он.

"Интерфакс" добавляет, что Песков назвал ошибочным мнение избранного президента США Дональда Трампа о том, что за кибератаками против Америки стоит Россия.

Также пресс-секретарь президента РФ назвал смешным и непрофессиональным доклад американской разведки о якобы имевших место российских кибератаках. По словам Пескова, доклад "не содержит никаких доказательств и подтверждений и содержит порой довольно глупые обвинения и выводы, за которыми ничего не стоит".

Также представитель Кремля утвердительно ответил на вопрос журналистов, считает ли он доклад недостойным американских разведслужб. "Да, мы считаем, что американские разведслужбы намного более профессиональны", – цитирует его агентство.