Для занятий спортом не существует ограничений в возрасте, ведь после сорока жизнь только начинается. Поэтому фитнес-проект "Секрет" снова открывает свои двери для всех желающих измениться и заняться своим телом и здоровьем. Он подойдет немолодым женщинам, которым противопоказаны тяжелые физические нагрузки. Данный проект не является конкурсом, что исключает конкуренцию между участниками.

Фитнес-проект предлагает обширную программу занятий:

пилатес, суставная гимнастика, упражнения для позвоночника, функциональный тренинг, занятия на свежем воздухе, в тренажерном зале

посещение бассейна и студии красоты

консультации врача

программа домашних видеотренировок

творческие мастер-классы

Приятным бонусом для участников станут памятные и полезные подарки от многочисленных спонсоров мероприятия.

Запись на проект по телефону: 8-960-956-0367. Торопитесь, набор в группы ограничен!