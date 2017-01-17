Для занятий спортом не существует ограничений в возрасте, ведь после сорока жизнь только начинается. Поэтому фитнес-проект "Секрет" снова открывает свои двери для всех желающих измениться и заняться своим телом и здоровьем. Он подойдет немолодым женщинам, которым противопоказаны тяжелые физические нагрузки. Данный проект не является конкурсом, что исключает конкуренцию между участниками.
Фитнес-проект предлагает обширную программу занятий:
- пилатес, суставная гимнастика, упражнения для позвоночника, функциональный тренинг, занятия на свежем воздухе, в тренажерном зале
- посещение бассейна и студии красоты
- консультации врача
- программа домашних видеотренировок
- творческие мастер-классы
Приятным бонусом для участников станут памятные и полезные подарки от многочисленных спонсоров мероприятия.
Запись на проект по телефону: 8-960-956-0367. Торопитесь, набор в группы ограничен!