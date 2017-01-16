Фото: altairegion22.ru
Губернатор Алтайского края Александр Карлин 26 января отчитается о работе региональной администрации за 2016 год.
Как сообщил порталу Amic.ru источник, глава региона выступит с отчетом о результатах деятельности администрации в рамках пятой сессии АКЗС. В данный момент от депутатских объединений внутри представительного органа принимаются вопросы к губернатору.
В пресс-службе Заксобрания нашему порталу рассказали, что вопрос об отчете Александра Карлина внесен в повестку сессии.
По предварительной информации, свой доклад о работе за год губернатор зачитает в концертном зале "Сибирь". После этого депутаты переместятся в парламентский центр и продолжат сессию в обычном режиме на привычном для себя месте.
Отметим, что отчет губернатора о проделанной работе краевой исполнительной власти является традиционным мероприятием. Определенной особенностью в этом году можно назвать то, что Карлину придется отчитываться о деятельности региональной администрации в последний раз. Связано это с тем, что с 1 января в крае начало функционировать правительство, так что в следующем году главе региона предстоит докладывать о том, как работал кабмин.
Комментарии
Последнее место в России по заработным платам. Отчёт окончен. Занавес.
Вопрос 1. Сколько промышленных предприятий было построено при его правлении? Вопрос 2. Сколько торговых и торгово-развлекательных центров было построено,при Нашем Всё, Вопрос 3. Какие заводы ещё дышат при его правлении? Моторный,Трансмаш,КХВ,ЗСВ,Бамз,Радиозавод,Геофизика?
в отчете опять рост производства этак 140% и полное благолепие
правдивая статья только одна количество ленточек порезаных и фуршетов,не мешало бы указать количество дней в году когда губернатор находился на территории края(москвич однако)
Када уже перейдЁм на формирование бЮжета по схеме: 90% - муниципалам; 10% наверх (как было при князях Московских) Москвичам и иже с ними....?
Слезы Байдена-Вы правы, спрашивая насчет построенных предприятий. Когда иногда слушаешь по ТВ некоторых, подобных *руководителей* и услышав их обязательное: *Наш президент, Владимир Владимирович Путин*. Становится сразу ясно что это за руководитель. Отсюда вывод- Не слушайте болтологию.
Отчитается и пусть уходит!