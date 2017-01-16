Житель Твери опубликовал в сети видео войны соседей с установленной им в подъезде камерой видеонаблюдения. Соседи мужчины всеми способами пытаются уничтожить устройство, фиксирующее неадекватное поведение жильцов дома, и угрожают его хозяину.

Отметим, что видео шокировало многих пользователей интернета. Однако, как пишут СМИ Твери, мужчина, который сделал запись, опубликовал вскоре еще одну, на которой запечатлено начало противостояния с членами недовольной семьи.

"В его дверь стучат так, что глазок от ударов прыгает. Ребёнок начинает плакать, мама пытается успокоить малыша, а папа открывает гостю дверь. Из подъезда слышатся ругань и мат, но стучащего не видно – он уже поднялся по лестнице вверх", – пишет сайт tvernews.

В комментариях к видео пользователи посоветовали мужчине "вызвать милицию" и поменять дверь.

Пока же посмотрим видео, которое уже стало популярным в интернете.