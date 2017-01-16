Фото: artfile.ru
Сати Казанова, которая недавно раскритиковала законопроект Ирины Яровой, "запрещающий жить", разместила в своем аккаунте в Instagram новый пост. В нем она отреклась от своих слов после обвинений подписчиков в непатриотичном поведении, пишет портал Znak.
Певица заверила фолловеров, что ее пост не является антиправительственным, а также отметила, что "нет ничего более глупого, чем ругать власть, свое происхождение, свою страну". При этом позже Казанова снова обрушилась с критикой на закон о "О свободе совести и о религиозных объединениях", поправки в который в 2016 году предлагала внести Яровая. Она попросила пересмотреть законопроект, подчеркнув, что "в многокультурной и многоконфессиональной России невозможно жестко ставить подобные ограничения". Певица с негодованием спрашивает, могут ли теперь ее арестовать в то время, как она делает намаз или слушает музыку на собрании суфиев.
Издание отмечает, что часть подписчиков певицы снова были недовольны ее сообщением, в ответ на что Казанова назвала сильно противоречащим 28-й статье Конституции РФ ("Каждому гарантируется свобода совести, свобода вероисповедания" – ред.) новый закон о миссионерской деятельности.
Znak напоминает, что скандал вокруг сообщений Казановой в ее Instagram развернулся после того, как она высказала свое мнение относительно суда над петербуржцем Дмитрием Угаем. Певица заступилась за преподавателя йоги, которого привлекают к ответственности за "незаконную миссионерскую деятельность". Издание пишет, что инцидент произошел в конце октября прошлого года. Угая задержали силовики во время чтения перед публикой лекции о йоге. Казанова написала, что возмущена произошедшим и находится в расстройстве. Певица тогда отметила, что Россия прошла эпоху сталинизма, и подчеркнула, что у людей "нельзя отбирать право и свободу на обретение знаний". Казанова добавила, что никогда не хотела лезть в область политики и религии, однако подчеркнула, что не допустит "посягательства на йогу".
На ее пост отреагировал также оппозиционер Алексей Навальный, написав в Fаcebook, что он поддерживает певицу и ее критику.
Статья 28 Конституции РФ ❗️❗️❗️ Каждому гарантируется свобода совести, свобода вероисповедания, включая право исповедовать индивидуально или совместно с другими любую религию или не исповедовать никакой, свободно выбирать, иметь и распространять религиозные и иные убеждения и действовать в соответствии с ними. ❗️❗️❗️ (При всем уважении, выходит, что некий новый закон о миссионерской деятельности сильно противоречит 28-й статье конституции РФ) ✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨ И, кстати, вчерашний суд над человеком, читавшем лекцию о йоге в Петербурге перенесли "из за сомнений в подлинности протокола полиции". #ВсеЧтоИмеюСказать
Комментарии
Как мы видим, Сати Казанова, будучи девушкой, далекой от политики, в сердцах сравнила современные цивилизованные инновационные креативные задержания с кровавым сталинским беспределом. И на возмущение обратил внимание Алексей Навальный.
Он написал пост, смысл которого был очень прост: не надо думать, что если ты далек от политики, то ты в безопасности. В современной России получить дубинкой по хребту может любой, и оппозиционер, и инвалид, и учитель по йоге и тем более певица Сати Казанова, которая искренне не понимает, чего это преподавателя йоги судят.
И тут Сати Казанова сразу всё поняла. Прочитав пост Навального, девушка поняла, что и по ней часы могут пробить 12 раз. И тогда закончатся все эти гастроли, приглашение на федеральные каналы, реклама в Инстаграме, отдых в райских уголках планеты. Вся эта сказка, которой Сати себя окружила может закончится! Нет, не из-за того, что она, как и Дмитрий Угай практикует и преподает йогу, а из-за того, что какая-то серая мышь в кабинете может вдруг подумать, что Сати Казанова не довольна качеством выдаваемой ей баланды!
И уже на следующий день Сати Казанова пишет пост с извинениями:
просто вопиющий случай! зачем Сноуден сбежал со штатов?
Ругать власть глупо? Наверное. Но критиковать надо, если есть за что. Сейчас можно как о покойном - или только хорошо или никак.
Всё правильно, человеку публичном, во избежание репрессий, лучше не высовываться.
Всё правильно, человеку публичному, во избежание репрессий, лучше не высовываться.