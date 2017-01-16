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Сати Казанова, которая недавно раскритиковала законопроект Ирины Яровой, "запрещающий жить", разместила в своем аккаунте в Instagram новый пост. В нем она отреклась от своих слов после обвинений подписчиков в непатриотичном поведении, пишет портал Znak.

Певица заверила фолловеров, что ее пост не является антиправительственным, а также отметила, что "нет ничего более глупого, чем ругать власть, свое происхождение, свою страну". При этом позже Казанова снова обрушилась с критикой на закон о "О свободе совести и о религиозных объединениях", поправки в который в 2016 году предлагала внести Яровая. Она попросила пересмотреть законопроект, подчеркнув, что "в многокультурной и многоконфессиональной России невозможно жестко ставить подобные ограничения". Певица с негодованием спрашивает, могут ли теперь ее арестовать в то время, как она делает намаз или слушает музыку на собрании суфиев.

Издание отмечает, что часть подписчиков певицы снова были недовольны ее сообщением, в ответ на что Казанова назвала сильно противоречащим 28-й статье Конституции РФ ("Каждому гарантируется свобода совести, свобода вероисповедания" – ред.) новый закон о миссионерской деятельности.

Znak напоминает, что скандал вокруг сообщений Казановой в ее Instagram развернулся после того, как она высказала свое мнение относительно суда над петербуржцем Дмитрием Угаем. Певица заступилась за преподавателя йоги, которого привлекают к ответственности за "незаконную миссионерскую деятельность". Издание пишет, что инцидент произошел в конце октября прошлого года. Угая задержали силовики во время чтения перед публикой лекции о йоге. Казанова написала, что возмущена произошедшим и находится в расстройстве. Певица тогда отметила, что Россия прошла эпоху сталинизма, и подчеркнула, что у людей "нельзя отбирать право и свободу на обретение знаний". Казанова добавила, что никогда не хотела лезть в область политики и религии, однако подчеркнула, что не допустит "посягательства на йогу".

На ее пост отреагировал также оппозиционер Алексей Навальный, написав в Fаcebook, что он поддерживает певицу и ее критику.