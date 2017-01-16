Время меняет не только облик людей, но и городов. Барнаул в данном случае не является исключением – как живой организм краевая столица с годами переживает существенную эволюцию.

Сегодня, когда в Барнауле обсуждают проект нового генплана, горожане все больше интересуются тем, как город будет меняться дальше. В этом контексте портал Amic.ru задумался о том, каким же был наш город, когда не было ни магазинов "Мария-Ра", ни огромного количества автомобилей, ни торговых центров.

Специально для наших читателей Леонид Хомутов подготовил фотоколлажи, которые демонстрируют то, как выглядели узнаваемые места Барнаула десятки лет назад в сравнении с современными реалиями.