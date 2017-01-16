Время меняет не только облик людей, но и городов. Барнаул в данном случае не является исключением – как живой организм краевая столица с годами переживает существенную эволюцию.
Сегодня, когда в Барнауле обсуждают проект нового генплана, горожане все больше интересуются тем, как город будет меняться дальше. В этом контексте портал Amic.ru задумался о том, каким же был наш город, когда не было ни магазинов "Мария-Ра", ни огромного количества автомобилей, ни торговых центров.
Специально для наших читателей Леонид Хомутов подготовил фотоколлажи, которые демонстрируют то, как выглядели узнаваемые места Барнаула десятки лет назад в сравнении с современными реалиями.
Комментарии
Простите, а причем здесь месть? когда делишься ссылкой, выскакивает фотография со злостной опечаткой "ничто не стоит на местИ"
А что,? Цветных фото как новый обской мост строили нет? Это же 93-94 год.
Хорошая подборка.. Леонид молодец. Я тоже подобные картинки снимаю- очень интересно получается - когда в ролик смонтировано (насчет аптеки - католического собора уверены?).
фото № 10,16 и 17 - совсем не узнаваемо стало(((
Элвис 16 января 2017 г. 15:08 Да, аптека - это бывший католический костел.
Точно! это я перепутал с Лютеранской церковью- которая слева от "Красного"!!
Есть панорама (отличного качества) сделанная в конце 19 века с точки, примерно возле лестницы ВДНХ. Сфотографировал и этой точки- дома наложение снимков сделал. Завораживающее зрелище. Свой дом можно найти (вернее то, что было на этом месте
На фото администрации городской обратите внимания как окна первого этажа ближе к земле стали.