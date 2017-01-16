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Восьми командам, выступающим в официальной лиге "КВН-Алтай", не удалось пройти во второй тур на XXVIII Международном зимнем фестивале "КиВиН 2017", который проходит в Сочи с 10 по 23 января.

Напомним, алтайскую лигу на главном событии года для КВН-щиков представляют пять коллективов из региона — чемпион 2015 года, имеющий опыт выступления в первой лиге, "Первый космонавт", "Бийсбург" (Бийск), а также коллективы из АлтГУ ("Город грез", "Престиж", "Невпопад"). Кроме того, в Сочи отправились две команды из Новосибирской области — "Плохой и очень плохой" (Купино) и "Сборная стратосферы (НГУ), а также действующий чемпион лиги — сборная КузГТУ (Кемерово).

В целом, некоторые команды выступили в первом туре фестиваля довольно удачно. Например, на сайте игры каждое выступление оценивалось по пятибалльной системе. Команды "Первый космонавт" и "КузГТУ" получили по 3,5 балла, а их шутки были с аплодисментами приняты зрителями. Однако этого им не хватило, чтобы пройти во второй тур и претендовать на попадание в элитные лиги КВН. В прошлом году, например, "Первый космонавт" дошел до второго тура, по итогам которого получил право выступать в Первой лиге.

Однако по итогам первого тура барнаульские коллективы "Невпопад", "Первый космонавт", а также "КузГТУ" и "Сборная НГУ", представляющие Лигу "КВН-Алтай", получили повышенный рейтинг и имеют право претендовать на выступление в Центральной лиге. Скорее всего, в Лиге "Сибирь" или "Азии".

"КиВиН 2017" в Сочи проходит с 10 по 23 января. Спустя два года фестиваль вернулся в родные пенаты – отель "Жемчужина". Традиционно на фестиваль приезжают тысячи команд со всей страны, которые распределяют по разным лигам. Самые главные из них — Премьер-лига и Высшая лига. Впрочем, в последние десять лет алтайское КВН-движение было в Премьер-лиге, где два сезона выступала сборная края, а также барнаульская команда "Бумеранг".