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Число жертв крушения грузового самолета Boeing близ аэропорта Бишкека возросло до 32 человек, передает ТАСС со ссылкой на Минздрав Киргизии.

Также отмечается, что восемь человек были госпитализированы с места происшествия в тяжелом состоянии. Среди них шестеро детей.

На месте катастрофы продолжается поисково-спасательная операция.

Напомним, Boeing потерпел крушение при заходе на посадку в нескольких километрах от взлетно-посадочной полосы в 04:30 по московскому времени.

Самолет турецкой компании MyCargo Airlines следовал из Гонконга. При падении авиасудна было разрушено около полутора десятков одноэтажных жилых домов.