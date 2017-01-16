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Число жертв крушения грузового самолета Boeing близ аэропорта Бишкека возросло до 32 человек, передает ТАСС со ссылкой на Минздрав Киргизии.
Также отмечается, что восемь человек были госпитализированы с места происшествия в тяжелом состоянии. Среди них шестеро детей.
На месте катастрофы продолжается поисково-спасательная операция.
Напомним, Boeing потерпел крушение при заходе на посадку в нескольких километрах от взлетно-посадочной полосы в 04:30 по московскому времени.
Самолет турецкой компании MyCargo Airlines следовал из Гонконга. При падении авиасудна было разрушено около полутора десятков одноэтажных жилых домов.
Комментарии
Царствие небестное погибшим,какой веры они не были!
Это раннее утро и в Киргизии, т.е. в этих полуторадесятках домов спали люди, и тоже, видимо, погибли
Ужасно. И это видимо еще не все. Огромный самолет мог много перепахать.
Рубанок...про веру мог бы и не писать....Лишнее это...Соболезнования родственникам погибших(