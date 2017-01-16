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В Приморье ветеринары борются за жизнь раненого амурского тигренка, которого нашли в тайге три дня назад, пишет в понедельник, 16 января, ТАСС со ссылкой на пресс-службу Центра "Амурский тигр".

Отмечается, что для оказания помощи зверя доставили в Центр реабилитации и реинтродукции тигров и других редких животных в селе Алексеевка на юге Приморья из Пожарского района на севере края. В ходе осмотра специалисты выяснили, что пострадавший тигр является самцом, которому около 5-7 месяцев. Ветеринары и экологи пока не озвучивают характер травм, однако известно, что тигренок был подстрелен. В центре ему обработали рану, ввели обезболивающее и антибиотики.

Ветеринары отмечают, что тигренок получил значительные повреждения, ему, вероятно, понадобится операция, и не одна. По словам директора центра Виктора Кузьменко, сейчас тигренок находится в теплом карантинном блоке, его состояние стабильно тяжелое. "Реакция на человека слабая, от пищи отказывается, пока только пьет", – приводит агентство его слова.

Экологи выяснили, что тигренок находился под опекой тигрицы. По следам удалось установить, что мать с двумя другими тигрятами осталась невредима после нападения браконьеров. Сейчас полиция и служба охотничьего надзора края ведут специальные мероприятия по поиску преступников. Агентство пишет, что вопрос о возбуждении уголовного дела решается.

В то же время "Российская газета" со ссылкой на краевое управление МВД отмечает, что уже возбуждено дело по факту незаконной добычи особо ценных диких животных. Также назначено проведение судебно-биологической экспертизы, добавляет издание. Центр "Амурский тигр" объявил вознаграждение за ценную информацию о браконьерах.