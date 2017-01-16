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Участок проспекта Социалистического в районе площади Сахарова в Барнауле обещают открыть не позднее вечера 18 января.

Об этом сообщили в мэрии краевой столицы, отметив, что в настоящее время здесь ведется демонтаж всех новогодних конструкций.

"16 января рабочие начали разбирать конструкцию ели, этот процесс займет два-три дня. Движение по участку проспекта Социалистического от улицы Молодежной до улицы Димитрова откроется в зависимости от скорости работы, но не позднее 20:00 18 января", – отметил начальник отдела дорожного хозяйства профильного комитета горадминистрации Иван Гармат.

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Он также рассказал, что новогоднюю елку с площади Сахарова отправят на хранение в муниципальный "Автодорстрой".

Напомним, площадь Сахарова была перекрыта в Барнауле с 5 декабря прошлого года. 30 декабря состоялось официальное открытие ледового городка. Первоначально возобновить движение на данном участке планировалось 12 января, но из-за востребованности новогодней площадки среди горожан было решено начать демонтаж позже.



