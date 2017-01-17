Белокуриха заслуженно является излюбленным местом отдыха жителей края. Заснеженные горы, прекрасные виды, отличный сервис – все это стало визитной карточкой курорта. Эксперты рассказали, почему стоит посетить город зимой.

Бесплатный бугельный подъемник

Санаторий "Россия" – идеальное место для зимнего активного отдыха. На его территории находится горнолыжный спуск, беговая лыжная трасса, прокат спортивного оборудования, ледовый каток и многое другое. Для всех гостей санатория "Россия" , бизнес-отеля "Россия" и эко-отеля "Эхо" предусмотрено бесплатное пользование бугельным подъемником на горнолыжной трассе санатория.

Новая горнолыжная трасса

Этой зимой Белокуриха порадовала любителей активного отдыха открытием новой горнолыжной трассы. Она находится всего в девяти километрах от санатория "Россия", на территории туристического комплекса Таежная заимка "Лесная сказка". Трасса имеет три уровня сложности: красный, синий и зеленый, а протяженность спуска составляет 580 метров. Фрирайдеров порадуют спуски по целинному снегу. У подножия горнолыжной трассы находится пункт проката спортивного снаряжения. Вкусно перекусить можно в ресторане "Лесная сказка", который расположен на берегу таежного озера. Для гостей санатория "Россия", бизнес-отеля "Россия", эко-отеля "Эхо" организована бесплатная доставка на Таежную заимку и обратно.

Отдых по выгодной цене

В зимнее время в санатории самые низкие цены на путевки. Стоимость проживания составляет от 2900 рублей в сутки. Это отличный вариант для того, чтобы отдохнуть, расслабиться и получить заряд энергии. Путевка включает в себя проживание в комфортных номерах, трехразовое питание и посещение бассейна с термальным комплексом. При желании дополнительно можно получить лечебные процедуры или пройти обследование.

Пантовые ванны

Для тех, кто желает совместить отдых с укреплением здоровья и повышением иммунитета, хорошей новостью станет то, что в санатории "Россия" пантовые ванны для взрослых и детей теперь включены в стоимость санаторно-курортной путевки. Также в лечебную путевку входит посещение развлекательных мероприятий для взрослых и детей.

Скидка 10% на санаторно-курортное лечение

Только при заезде до 10 февраля 2017-го для гостей пенсионного возраста в санатории "Россия" действует снижение стоимости путевок с лечением.

Забронировать путевку и уточнить подробности отдыха можно по телефону: 8-800-250-3770 (бесплатно по России), 8 (385-77) 37-777, на сайте санатория www.sanrussia.ru либо отправить свой вопрос на почту info@sanrussia.ru.