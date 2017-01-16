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Корреспонденты британской газеты The Telegraph Бен Росс, Ник Тренд и Хью Моррис объяснили читателям, почему следующий отпуск они должны провести в РФ, пишет РИА Новости.

Главной причиной, по которой в РФ нужно ехать именно в 2017 году, журналисты считают 100-летнюю годовщину двух российских революций.

"Мы разделяем с Россией невероятно сильное культурное наследие. Это потрясающее место, которое стоит исследовать, чтобы восстановить эти связи", – цитирует агентство Тренда.

Моррис добавил, что на планете мало мест, куда можно приехать и на себе почувствовать невероятные перемены, произошедшие как в XX, так и в XXI веках.

По мнению Росса, приобщиться к русской истории нужно в Санкт-Петербурге – четвертом по величине европейском городе после Стамбула, Лондона и Москвы. Журналист хвалит Зимний дворец, сравнивая его с "большим тортом". Тренд добавляет, что в городе есть много напоминающего о революции.

Британец признает, что Петербург нравится всем, однако он все же предпочитает Москву. Тренд отмечает, что российская столица не такая гостеприимная, но именно в ней можно ощутить силу страны и проникнуться ее историей.

Моррис посоветовал читателям газеты обязательно сходить в Парк Горького в любое время года.

Агентство пишет, что The Telegraph выпустил пятое видео из цикла, посвященного местам, которые, по мнению корреспондентов издания, нужно посетить в текущем году. Прежние выпуски были посвящены Новой Зеландии, Канаде, Замбии и Валу Адриана (отдельное место в Соединенном Королевстве).