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Избранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп полагает, что у НАТО есть проблемы, а также что Североатлантический альянс является устаревшей организацией. Соответствующие слова он произнес в интервью газетам Bild и Times, пишет ТАСС.

Республиканец, который займет должность главы государства 20 января, отметил, что давно говорил о наличии у НАТО проблем. Трамп добавил, что организация устарела, так как "была спроектирована много лет назад". Еще одна проблема, по его мнению, заключается в том, что "страны не платят больше то, что должны платить". При этом Соединенные Штаты вынуждены защищать эти государства, отметил Трамп, посчитав это несправедливостью по отношению к Америке.

Сейчас лишь пять стран – членов НАТО тратят на оборону столько, сколько должны, посетовал также избранный президент.

Среди них он назвал Великобританию и подчеркнул, что пять – это немного из 22. Тем не менее республиканец добавил, что НАТО очень важна для него, "независимо от этого".

РИА Новости напоминает, что в ходе предвыборной кампании Трамп обещал пересмотреть обязательства Штатов в рамках альянса, если остальные члены блока не повысят расходы на оборону до 2% своего ВВП, как было решено ранее.