Фото: washingtonpost.com
Избранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп полагает, что у НАТО есть проблемы, а также что Североатлантический альянс является устаревшей организацией. Соответствующие слова он произнес в интервью газетам Bild и Times, пишет ТАСС.
Республиканец, который займет должность главы государства 20 января, отметил, что давно говорил о наличии у НАТО проблем. Трамп добавил, что организация устарела, так как "была спроектирована много лет назад". Еще одна проблема, по его мнению, заключается в том, что "страны не платят больше то, что должны платить". При этом Соединенные Штаты вынуждены защищать эти государства, отметил Трамп, посчитав это несправедливостью по отношению к Америке.
Сейчас лишь пять стран – членов НАТО тратят на оборону столько, сколько должны, посетовал также избранный президент.
Среди них он назвал Великобританию и подчеркнул, что пять – это немного из 22. Тем не менее республиканец добавил, что НАТО очень важна для него, "независимо от этого".
РИА Новости напоминает, что в ходе предвыборной кампании Трамп обещал пересмотреть обязательства Штатов в рамках альянса, если остальные члены блока не повысят расходы на оборону до 2% своего ВВП, как было решено ранее.
Комментарии
"Но, независимо от этого, для меня НАТО очень важна", - заключил Трамп. +++++++++++++++++ И это ключевое слово ,всё остальное - чисто подход бизнесмена , желающего распределить финансовую нагрузку содержания на всех членов альянса по справедливости , как он её понимает. А вот "для меня НАТО очень важна" говорит о том ,что новоявленный президент ещё не научился говорить от имени Америки. Научится.
НАТО должно откатиться к границам 1991 года.
Чудо в перьях, так ты уже не считаешь Трампа клоуном и скандалом ходячим?
Казимира сильно тревожит тема Трампа. Недаром он выше всех скачет в таких ветках. Оттого он и получил прозвище Главтрампоскакун.
трампанутые на всю голову босетроли ничего кроме смеха не вызывают
CALIBR зарегистрированный 16 января 2017 г. 15:01
Чудо в перьях, почему ты так внимательно отслеживаешь все заявления Трампа? Ты же говорил, что он клоун и скандал ходячий. Мали ли что он несет?
Амик, а где новость про " Трампа, РФ, отмену санкций и ядерное оружие"?
Еще одна проблема, по его мнению, заключается в том, что "страны не платят больше то, что должны платить". При этом Соединенные Штаты вынуждены защищать эти государства, отметил Трамп, посчитав это несправедливостью по отношению к Америке. --------------------------------------------------------------------- От кого защищать-то?От России?Госсспадя...
15:03 +++++++++++++ Бося ,я тебе уже писал,что клоуны безусловно талантливые профессионалы своего дела,ведь смешить людей надо обладать не только смешной мордой лица,умеющей корчить рожи. Ты тоже безусловно талантливый и лицедей нашего ресурса
*А что скандал ходячий - так это уже можно судить, как он вас ,трампанутых ,подставил.
От Антанты Россия-Индия-Китай
Трамп кто угодно , но не дурак. Он будет делать красивые заявления, такие, что даже не исполняя сказанного, здесь его чмом назвать не смогут. Называется - и нашим, и вашим
CALIBR зарегистрированный 16 января 2017 г. 15:15
Чудо в перьях, ты зауважаешь Трампа 20 или 21 января?
15:23 +++++++++++++++++ И только клинические идиоты , как ты, могут наговаривать одно и то же изо дня в день,выставляя себя на посмешище форумному сообществу.
Опа!Опа!-Америка-европа защищается от индиано-китайско-российской угрозы.
CALIBR зарегистрированный 16 января 2017 г. 15:31
Нет, чудо в перьях, на посмешище на нашем ресурсе выставил себя ты. Причем довольно давно. Если не трудно, сможешь написать о своем отношении к Трампу сегодня?
Да ты же трусливо смоешься , когда я попрошу тебя залогиниться. Так что тявкай из под забора,клоун - один фиг до штанины не достаёшь.
CALIBR зарегистрированный 16 января 2017 г. 15:47
Ты лучше скажи честно, чудо в перьях. Ты хоть немного уважаешь Трампа?
Как меня учил один знакомый модератор ,ПНХ есть ничто иное ,как "ПоНаеХали тут " * Прими к сведению и уезжай по адресу.
CALIBR зарегистрированный 16 января 2017 г. 16:04
Чудо в перьях, ПНХ - пожалуйста не хамите.
Друзья! Все очень просто. Евросоюзу придется за свою безопасность от России платить намного больше, чем до этого. Настоящий бизнесмен. Все правильно. Простая Крыша, под игидой США-НАТО. Молодец!!! Пусть теперь взвоет Евросоюз, Ай да Трамп! Ай да сукин-Сын! Почти по Пушкину!
Сталинский Сокол 16 января 2017 г. 16:14
Всегда с интересом читаю ваши комментарии. Вы всегда пишете точно и емко. Сразу чувствуется, что человек с богатым жизненным опытом и незаурядным умом.
Бося в 16:20 достойно лизнул. Сокол , не обращай внимания на лицедея - для него подобные инсинуации всё равно что "тремя перьями" наградить.)
На нашем форуме есть два летчика - Сталинский Сокол и Казимир. Если почитать и сравнить их комментарии, то можно удивиться насколько они разнятся. Сталинский Сокол всегда пишет по существу обсуждаемой темы, объективно оценивая события и понимая суть происходящих процессов. Калибр же, к сожалению, является его полной противоположностью.
16:33 +++++++++++++++ Босямбра, упал - отжался !