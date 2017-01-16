Посмотреть на светомузыкальное представление "Новогоднее чудо" к храму Иоанна Богослова в Барнауле пришли более десяти тысяч человек. Многие горожане занимали места задолго до начала представления. В итоге вся площадь перед храмом и близлежащие улицы были загружены народом. Горожан не остановил даже мороз.

Жители краевой столицы были в восторге от представления. Барнаульцы еще долго делились фотографиями и впечатлениями в социальных сетях. Смотрим, как это было.

Световое представление "Новогодняя сказка" – это первый подобный проект Барнаула. Организаторы, Медиагруппа FM-Продакшн и администрация Барнаула, выражают благодарность студии sintes.tv за изготовление видеотрансляций и 3D-проекта.



Партнерами мероприятия выступили: сеть магазинов бытовой техники "5 элемент", строительная компания "Регионстрой", диспетчерская служба заказа такси "Минимум", центр отдыха и развлечений "Арена-Парк", сеть магазинов фейерверков "Пироман", гипермаркет товаров для стройки и ремонта "Знак", торговый центр "7 континент", автоцентр "Барнаул Моторс" – официальный дилер КИА и "Шевроле НИВА".