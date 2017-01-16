Посмотреть на светомузыкальное представление "Новогоднее чудо" к храму Иоанна Богослова в Барнауле пришли более десяти тысяч человек. Многие горожане занимали места задолго до начала представления. В итоге вся площадь перед храмом и близлежащие улицы были загружены народом. Горожан не остановил даже мороз.
Жители краевой столицы были в восторге от представления. Барнаульцы еще долго делились фотографиями и впечатлениями в социальных сетях. Смотрим, как это было.
Световое представление "Новогодняя сказка" – это первый подобный проект Барнаула. Организаторы, Медиагруппа FM-Продакшн и администрация Барнаула, выражают благодарность студии sintes.tv за изготовление видеотрансляций и 3D-проекта.
Партнерами мероприятия выступили: сеть магазинов бытовой техники "5 элемент", строительная компания "Регионстрой", диспетчерская служба заказа такси "Минимум", центр отдыха и развлечений "Арена-Парк", сеть магазинов фейерверков "Пироман", гипермаркет товаров для стройки и ремонта "Знак", торговый центр "7 континент", автоцентр "Барнаул Моторс" – официальный дилер КИА и "Шевроле НИВА".
Комментарии
Амик, вы что нас тролите? Проведите опрос среди посетивших это мероприятие, интересно какой процент будет "Жители краевой столицы были в восторге от представления"? Перестаньте расхваливать это мероприятие!
Были, видели. Ничего особенно восторженного не испытали. Ну да, большой, очень большой фильмоскоп (если кто помнит, у многих был такой аппарат в пору советского детства).
А нам понравилось! Хотя и стояли не в первых рядах, видно было отлично. Очень красиво! Про большой фильмоскоп - это вы зря. Если было бы так просто, то везде бы уже вертели что-то подобное - но почему-то на на уличных мероприятиях раньше такого я не видела..
Мне понравилось. Ярко, красочно и не через очень большой фильмоскоп , а несколько проекторов. Но : кучи снега от храма можно было и вывезти, очень мешали они и звук был плоховат, многое мы просто не услышали, а жаль.. Сказка красивая была.
16.01.2017 14:44 - гость - "А нам понравилось! "
Ожидание действия минут 45 и само действие минут 10 от силы, это понравилось? Или может реклама через каждые 5 минут понравилась? Вытоптанная территория церкви? Толкучка? Пробки? Продирающиеся через толпу люди, иногда с колясками? За организацию того, что можно было сделать красиво огромная ПАРА!
Это настоящее волшебство! Ребяточки, спасибо. Мы всей семьёй были. Немного замерзли, но знали что в Сибири морозы))) Детки мои в восторге. Младшая теперь просит, чтобы я её называла Настенька. Я человек верующий. Спасибо отдельное за иконы в фильме и за красоты нашего города. А вот по снегу замечу- неделю целую трактора убирали)) я живу напротив храма, так техника нам по вечера даже мешала жужжанием в 8 вечера. А так всё здорово было. Ждём ещё сказок.
Согласна с каждым словом - гость -16.01.2017 14:51 - Добавлю: реклама и благодарности тов. Карлину за наше счастливое детство через каждые 5 минут на стенах храма смотрятся кощунственно
Толкучка? Понятно дело! А вы что ждали - что 5 человек придут? Или кресла как в театре поставят? Было же понятно - на улице представление. Тут уж сам решаешь - идти или нет. А с малышами в колясках - вообще-то, в скопление людей малюток брать не за чем. Заразы полно, шумно, любой дурак напугать может. Мы в гостях были у родителей - не стали их звать. Люди пожилые - конечно, устанут.
Приехали. Народу было много, но после того как почти час показывали фото Барнаула, площадь заметно опустела. Сама сказка тоже не очень. Вобщем зря приехали и морозились. Можно было и что то интереснее придумать, думаю светлых умов у нас в городе хватает, могли бы и поднапречся. А час фото про Барнаул оставить на день города. А так конечно идея то не плохая с шоу, но.... Как то чуда не случилось новогоднего
16.01.2017 15:01 Мышка-норушка
Так а я об чём? "Пропустите меня, там меня дети ждут!" бесило не по нвогоднему...
Задумка интересная, но организация страдает. Может надо было с другой стороны Храма все это показывать, где есть пространство, поле, где действительно можно было бы увидеть все и поместить пол Барнаула. А здесь какие-то заборы, кучи строительные, здания сугробы, Мы туда просто не прошли. Постояли около Праздничного, краем глаза поглядели 10 мин. и ушли.
Обычный распил бабла, делайте голосование! Люди уходили уже с самого начала! Жалкое зрелище.
безобразная организация, заурядное представление. больше на массовые мероприятия, организовываемые администрацией города я ни ногой.
Негативные люди найдут негатив во всем. Если приходя люди наши за 30 лет, чтобы только место получше занять - так это не проблема организаторов, а проблема, простите, "бешенных" людей, которым лишь бы чего-нибудь "выцепить" получше. А реклама...я вот вообще не заметила. Были и на машине, и с ребенком на руках, все увидели, посмотрели, уехали...Ну да, пробки...как и везде в городе на мероприятиях. Как будто с салюта по-другому мы уезжаем когда-то....Дело "в общем" в людях...
16.01.2017 15:09 Грантштейн
ты там был?
16.01.2017 15:09 Гость
Точно! Десять тысяч негативных человек... И ничего страшного, что с люди справа и слева от церкви зря простояли, весело же, Новый год! Эхей!
Самая красивая сказка в Новый год!!!
Действительно, все было замечательно! Для нашего города это впервые! Молодцы, что организовали такое шоу!
не видела и ничего не потеряла
Это прямо классика - я Пастернака не читал, но осуждаю! ))))
Очень понравилось шоу. Несмотря на все минусы, без которых, конечно не обошлось. Надо быть позитивнее! Ну когда еще такое было? Красивая сказка, хорошая атмосфера!
Организаторам. Молодцы, что навели движуху и привезли в город новую тему. Главное нос не вешайте и не слушайте злобных троллей.
если в следующий раз будут пускать за деньги, то я все равно пойду!
Было отвратительно!!! Место не подготовили, снег не убрали, стояли по колено в снеге. Детей больше интересовал дрон в небе, потом они стали играть во взятие снежного городка. Само представление ждали 40 минут. Замерзли. Сказали, чтобы не снимали, типа мешает свет, а у самих окна в храме горели-это не мешало. И вообще, проецировать надо на плоскую стену, а не на выпуклости.
"И вообще, проецировать надо на плоскую стену, а не на выпуклости" . http://russianvisualartists.ru/video-mapping-2/ Архитектурный видеомэппинг — 3D-проекция на здание, мост, башню или любой другой архитектурный объект. Форма здания часто определяет контент шоу, который, как правило, обыгрывает архитектурный и исторический контекст объекта. Стены, колонны, балконы, окна, лестницы и прочие архитектурные элементы после наложения на них разнообразной графики принимают новые значения. https://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjC9vrnrMbRAhVDBSwKHQ0MB3EQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.hardnsoft.ru%2Facademy%2Ftechnology%2F30800%2F&psig=AFQjCNGsXpJeHTMetX4rTqI5BYMfbntaIA&ust=1484645256151551 Ничего, что МГУ - не совсем, скажем, плоское здание? )) Или там - в Мск - тоже не разбираются?