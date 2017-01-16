Фото: vk.com/barneos22
Авария с участием двух внедорожников произошла днем в понедельник, 16 января, в центре Барнаула.
Как сообщили очевидцы в паблике Barnaul 22, ДТП произошло в районе пересечения проспекта Комсомольского и улицы Молодежной.
Объезжать место аварии приходится по встречной полосе.
Комментарии
это не Берти с дружками из Бобровки?
бгг на чорных жипах
Джип - Это для женщины, чтобы не буксовать и не обдирать зимой пороги. При ДТП шансов опять же больше. А порядочным пацанам, тем кто водит от бога положено передвигаться на седане или на купэ.
внедорожники не поделили парковку
> А порядочным пацанам, тем кто водит от бога положено передвигаться на седане или на купэ.
Без бампера и оторванными брызговиками.
порядочный пацан себе водителя держит а не сам баранку крутит
а че не на розовом кабриолете?)))
Берти жип- это для разведенок, а нормальные тетички ездят с мужьями
15-22 а если в семье 2 машины?
Обезьяна, Согласен. Но я люблю водить и считаю что умею очень хорошо это делать.
Гость, Вы свои марковники с рулем в бордачке, с норм авто не путайте. На битой машине ездить нельзя.
Тогда уточняем заголовок и оставляем: "Две разведенки не поделили." Точка.
Anarchy 16 января 2017 г. 15:24
берите водителя
я чета уже не люблю ездить в будни от слова совсем((( можно на дальняк, да или в выхи возможно культура вождения совсем хромает
Сейчас модно бросаться фразами "машина не рулится/не едет", а вот где её рублть и гнать - вот вопрос. По этому я, если бы имел 5 лямов, взял lx570 и не парился. И комфорт и мощь и безопасность
сомнительная мощь и безопасность особенно в горах на серпантине кувырк- и все надо уметь еще на ней ездить
Может быть, даже не сидел в ней. Но по трассе она дуром прет, а я по трассе езжу часто
Anarchy 16 января 2017 г. 15:31 вот как раз lx нужен с водителем. А если сам то не под каждодневные движки а как говорит обезьяна на выхи или на дальнюю поездку. через два дня тебе это все очень надоест. Парковаться не реально, по пробкам тоже ничего хорошего. баржа одним словом.
- гость - 16 января 2017 г. 15:22 Берти жип- это для разведенок, а нормальные тетички ездят с мужьями
У нормальных "тетичек", равно как и "дядичек" свой бизнес (желательно разный). Как делить авто прикажете? а главное зачем? какую-то сморозил, нищеброд
Богатей 15:40(2) явно еще от мамы не съехал.
Берти, согласен, если во двор не заехал первым, то катись до гаража, если он ещё близко. По пробкам.. Ну, тут попроще, такому АМ вряд ли не вступят после 2-3 мигания поворотником. А вот парковка - это его самый большой минус.
такому АМ вряд ли не вступят после 2-3 мигания поворотником.
если норм просится (включил поворотник, не лезет под колеса) то пофик какая машина, запущу в ряд без проблем. но и если внаглую щемица, то не запущу и пофик какая машина))
регик есть все снимает))
Серж, да совсем нагло - редко бывает. Восновном нормально по воротник включают. Внаглую пытаются чаще на тазах и недорогих иномарках с правым рулём. ( не для сра ча , просто наблюдение) Я всегда пропускаю, и меня пропускают, так что взаимозачет)) Ещё, кстати заметил, нетонированных чаще пропускают.