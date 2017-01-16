Фото: vk.com/barneos22

Авария с участием двух внедорожников произошла днем в понедельник, 16 января, в центре Барнаула.

Как сообщили очевидцы в паблике Barnaul 22, ДТП произошло в районе пересечения проспекта Комсомольского и улицы Молодежной.

Объезжать место аварии приходится по встречной полосе.



