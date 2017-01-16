На этой неделе на большой экран выходят довольно интересные кинопремьеры. Радуют и театры, которые закончили послепраздничные каникулы и готовы порадовать барнаульцев своими спектаклями. Как провести время в краевой столице и куда сходить, разбирался корреспондент Amic.ru.

Понедельник

В Шишковской библиотеке можно посмотреть на коллекцию винила. Выставка получила название "Поставь пластинку", а коллекция, представленная в экспозиции, насчитывает более 16 тыс. экземпляров и способна удовлетворить даже самые взыскательные вкусы. Здесь есть всё – от детских спектаклей и мировой классики до легенд джаза и рок-н-ролла.

Вторник

Барнаульцам предлагают выработать силу воли и почувствовать прилив энергии. В 19:30 на Пушкина, 66в в центре "Эфир" пройдет танцевальная тренировка Каушики – это "танец из йоги". Его отличие в том, что нужно двигаться без остановки 21 минуту. А если танцевать последующий 21 день, то можно скинуть лишние килограммы. Длительность занятия – с 19:30 до 21:00.

Среда

В антикафе "Три кита" в 18:00 начнется музыкальный квартирник. Пришедшие смогут попеть, почитать стихи и поиграть на музыкальных инструментах, а также пообщаться с интересными людьми. Продолжительность – примерно 3-4 часа.

В музкомедии покажут недавнюю премьеру – исторический мюзикл "Ползунов", а в Молодежном театре Алтая – литературный спектакль по рассказам Василия Шукшина "Охота жить".

Четверг

19 января главной кинопремьерой недели станет картина "Рай" Андрея Кончаловского с Юлией Высоцкой в главной роли. По сюжету, Ольга, русская аристократка, эмигрантка, во время неожиданной проверки была арестована нацистами за то, что прячет еврейских детей, а позже ее отправили в концентрационный лагерь, где ее жизнь становится адом. Кроме того, на большом экране появится "Три икса: Мировое господство", а среди ужасов будет российский фильм "Невеста" и картина "Преисподняя". Также в четверг можно будет посмотреть новый триллер "Ловушка".

В музкомедии покажут спектакль "Летучая мышь", в драме – самостоятельную режиссерскую работу артистки Ольги Любицкой "Очень простая история", а в МТА – сценическую фантазию по рассказам Валерия Золотухина "Храни тебя бог".

Пятница

В конце рабочей недели в кинотеатрах появится канадский триллер "Призрак дома Бриар". Не хотите в кино – отправляйтесь в театр. В драме пройдет альтернативная история известной шекспировской трагедии про "Ромео и Джульетту" – "Чума на оба ваших дома", в музыкальной комедии можно будет посмотреть "Юнону и Авось", а в Молодежном театре будет камерная драма о современных людях и их отношениях "Бог резни".