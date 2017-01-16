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Число жертв авиакатастрофы турецкого воздушного судна Boeing 747-400 под Бишкеком увеличилось до 37 человек. Об этом сообщает "Лента.ру" со ссылкой на пресс-службу МЧС Киргизии.

В ведомстве добавили, что, по предварительным данным, в результате крушения самолета было разрушено порядка 15 домов. Также уточняется, что возгорание на самолете локализовано.

Представитель республиканского Минздрава Елена Баялинова на своей странице в Facebook отметила, что среди погибших четыре члена экипажа.

Напомним, грузовой самолет авиакомпании ACT Airlines, летевший из Гонконга в Стамбул с промежуточной посадкой в Бишкеке, потерпел крушение утром в понедельник, 16 января. В момент захода на посадку в аэропорту Манас в столице Киргизии стоял густой туман.

Минтранс сообщил, что воздушное судно упало в 1,5-2 километрах от взлетно-посадочной полосы аэропорта. Экипаж составлял пять человек.

Фото: Грузовой Boeing турецкой авиакомпании рухнул под Бишкеком

На место ЧП выехали глава правительства Киргизии Сооронбай Жээнбеков, первый вице-премьер-министр Мухамметкалый Абулгазиев, глава МЧС Кубатбек Боронов и глава Минтранса Жамшитбек Калилов.