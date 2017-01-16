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Церемония прощания с главой фонда "Справедливая помощь", правозащитницей Елизаветой Глинкой, известной как доктор Лиза, проходит в Успенском соборе Новодевичьего монастыря в Москве, пишет ТАСС.

Напомним, Глинка погибла 25 декабря прошлого года в авиакатастрофе Ту-154 над Черным морем. Она сопровождала гуманитарный груз для сирийских больниц.

Агентство пишет, что рядом с гробом стоят несколько десятков человек, в том числе председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Михаил Федотов, член Общественной палаты Вадим Ковалев, президент благотворительного фонда "Вера" Нюта Федермессер и другие. Рядом с гробом лежат награды доктора Лизы, установлены венки от главы государства, министра обороны, Совета по правам человека, от семьи и детей. На одном венке написано: "Не было такой и не будет".

Федотов отметил важность продолжения ее дела. "Это едва ли не самое главное. А я нисколько не сомневаюсь, что когда-нибудь ее причислят к лику святых. Не сейчас, это тоже важно, но когда-нибудь обязательно", – цитирует его агентство.

Глава СПЧ назвал дело Глинки важным и нужным. "Нужно кормить бездомных, нужно лечить и помогать уходить безнадежно больным людям, нужно вывозить и лечить детей Донбасса", – сказал он, добавив, что созданный доктором Лизой фонд должен существовать, а остальные должны ему помочь успешно работать дальше.

Аналогичной точки зрения придерживается и Федермессер. Она отметила, что людям не хватает правильных примеров и ориентиров, при этом подчеркнув, что Глинку нельзя делать святой. "Если так сделать, значит, она – идеал, значит, никто из нас как будто бы так не может жить, как жила она", – сказала Федермессер.

Также она вспомнила, что доктор Лиза была "очень земной". "Могла <...> красиво выглядеть, могла хорошенько ругнуться, любила жизнь и хорошее в ней", – цитирует Федермессер агентство. Кроме этого, она напомнила, что Глинка не могла пройти мимо несправедливости, "мимо язвы на ноге бездомного".

Ковалев охарактеризовал Глинку как человека "большой силы" и отметил, что фонд "Справедливая помощь" должен продолжить жить.

Агентство пишет, что после церемонии прощания пройдет отпевание. Сами похороны доктора Лизы пройдут в узком кругу.

Напомним, трагедия, унесшая жизнь Глинки и еще 91 человека, произошла 25 декабря 2016 года. Летевший в Сирию самолет Минобороны Ту-154 разбился близ Сочи. На его борту, кроме доктора Лизы, находились военные, представители СМИ и артисты ансамбля имени Александрова.