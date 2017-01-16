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Ряд ограничений введен в Барнауле из-за всплеска заболеваемости ОРВИ — по данным регионального управления Роспотребнадзора, в краевой столице отмечено превышение эпидемического порога на 54%.

Ограничения, в частности, затрагивают медицинские, образовательные организации, а также сферы обслуживания, торговли и транспорта. Горожанам необходимо соблюдать личную профилактику – использовать медицинские маски, чаще мыть руки и проветривать помещения, ограничить посещение массовых мероприятий и мест скопления людей, больше гулять на свежем воздухе.

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Родителям следует быть особенно внимательными и проверять состояние здоровья ребенка каждое утро перед посещением школы или детского сада.

В надзорном ведомстве убедительно рекомендуют при первых признаках заболевания обращаться к врачу.