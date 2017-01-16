Фото: novorossia.today
Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова в эфире канала "Россия-1" впервые обнародовала данные о действиях спецслужб США, которые привели к задержке доставки лекарств для лечения бывшего главы правительства РФ Евгения Примакова, пишет ТАСС.
По словам представителя МИД РФ, несколько лет назад для лечения заболевшего Примакова потребовалось лекарство, которое можно было купить лишь в Соединенных Штатах. Из РФ для этого перевели около 10 тысяч долларов. Одному из российских дипломатов поручили купить лекарство по официальным каналам через практикующего врача. При этом оформили все нужные документы, подчеркнула Захарова.
Но когда дипломат пришел в аптеку за препаратом, его задержали представители американских спецслужб и незаконно удерживали в подвале, где не ловила сотовая связь, около часа. Она рассказала, что в отношении дипломата предприняли попытку вербовки, его пытались "запугивать", обвиняя в незаконном обороте медикаментов. В итоге лекарство у сотрудника изъяли, а деньги "не вернули до сих пор".
Также она отметила, что сотруднику российского посольства предписали покинуть Штаты, что он и сделал через определенное время.
Захарова добавила, что после того, как МИД РФ проинформировал об инциденте Госдепартамент, госсекретарь Соединенных Штатов Джон Керри сделал все возможное для доставки необходимого лекарства в РФ, однако "время было потеряно".
Комментарии
Смотрел вчера эту программу, ничего особо нового не почерпнул. Пиндосы- еще те подонки, еще при Союзе провокации были одна мерзче другой. А вот то, что их гадость, возможно, приблизила смерть Примакова- это нельзя забыть.
Что за заморское чудо-лекарство?Живая и мёртвая вода...
Захарава, что псака мелет своим языком куда ни попадя.
Если это лекарство на территории РФ не сертифицировано, его нельзя назначать больному. Было бы сертифицировано, какие проблемы иди в нашу аптеку и покупай. Ну или если бабла много лети в штаты и там лечись. Только вот со вторым (фамилию больного Захарова не озвучила) какие то проблемы с въездом в штаты. Ну так пусть получает теперь российскую медицину и импортозамещенные препараты, а иначе просто подставляет наших дипломатом.
Паш! ты даже сабж не почитал, а лажу наваял быстро! "доставки лекарств для лечения бывшего главы правительства РФ Евгения Примакова, пишет ТАСС." ха-ха!
Наша фармацевтика никогда особо не блистала, еще при Союзе выручали Индия, Швейцария, европейские братья-демократы и т.д. И чего удивительного, что в комплексе лечения потребовался штатовский препарат? А дальше пошло скотство...