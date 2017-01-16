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Штаммы вирусов гриппа А/Н3N2/ и A/H1N1/pdm09, которые проще идентифицируются как гонконгский и свиной, фиксируют в Барнауле.
"При лабораторном мониторинге отмечена циркуляция вирусов гриппа (А/Н3N2/, A/H1N1/pdm09)", – указывают в региональном управлении Роспотребнадзора.
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Отметим, что ввиду превышения эпидемического порога заболеваемости ОРВИ на 54% в Барнауле введены ограничения. Жителям краевой столицы советуют соблюдать личную профилактику, а в случае недомогания обращаться к врачам.
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Возвращаясь к теме гонконгского и свиного гриппа, отметим, что о единичных штаммах этих вирусов в региональном управлении Роспотребнадзора сообщали еще в конце прошлого года.
Комментарии
тут еще один очень опасный ГРИПНЯК гуляет по городу - Бобёрский мать Ё так. Неизлечим, до лета!
Еще школяром в 70-е перенес гонконгский грипп. Тяжелая клиника, заснуть от жара невозможно, а заснешь- снится ледяная прорубь. Берегите себя!