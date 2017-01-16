Фото: krymok.ru

Крым подготовил проект резолюции ООН о нарушениях прав человека в республике в период, когда Крым являлся частью Украины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на члена крымского правительства Заура Смирнова.

Агентство пишет, что в конце 2016 года по инициативе Украины Генассамблея ООН приняла резолюцию с осуждением "ущемления прав человека" и дискриминации жителей полуострова, в том числе "крымских татар, а также украинцев и лиц, принадлежащих к другим этническим и религиозным группам". Генеральная ассамблея призвала к международному мониторингу ситуации в области прав человека на полуострове.

Тогда власти Крыма призвали ООН обратить внимание на нарушения прав человека на Украине и пообещали предоставить необходимые документы.

Смирнов отметил, что проект крымской резолюции в ООН подготовлен. В нем отражается широкий период всех событий, которые связаны "в том числе с нарушением прав человека в Крыму в украинский период". Он подчеркнул, что всю ситуацию описали хронологически.

Life добавляет, что в резолюции отражён весь период событий, которые происходили в Крыму, начиная с конца 80-х годов, в том числе детально описана ситуация с возвращением крымских татар, с нарушением их прав при обустройстве на полуострове, и взят период Украины в целом. Особое внимание в проекте уделено событиям госпереворота 2014 года.

Агентство добавляет, что Смирнов курирует в правительстве региона вопросы межнациональных отношений.