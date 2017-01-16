Фото: Вячеслав Мельников/Amic.ru
Ремонт 25 городских дорог запланирован в Барнауле в 2017 году по федеральной программе "Безопасные и качественные дороги", сообщили в пресс-центре мэрии.
Глава горадминистрации Сергей Дугин в рамках профильного совещания призвал дорожников и городские коммунальные службы синхронизировать работу. "Коммунальщики все работы по ремонту и прокладке коммуникаций должны провести до укладки асфальта", – подчеркнул сити-менеджер.
По его словам, город предстоящим летом ждут очень большие объемы ремонта. Средства на работы будут поступать из федеральной, краевой и муниципальной казны.
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"Наша задача – как можно дольше сохранить дорожное покрытие", – подчеркнул Сергей Дугин.
Отметим, что программа "Безопасные и качественные дороги" реализуется во многих крупных городах Сибири. В начале декабря прошлого года стало известно, что краевая столица получит на реализацию программы порядка 600 миллионов рублей.
Всего же в 2017 году в рамках федерального проекта регионам выделят 30 миллиардов рублей. Деньги получат 34 городские агломерации.
Комментарии
Власти Барнаула готовятся осваивать сотни миллионов рублей на новые дороги эпично))))
бензопилы заправлены, зубья заточены, топоры откалиброваны. )))