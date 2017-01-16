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, ИА "Амител"
Крейсер ВМФ России будет проходить мимо берегов Шотландии, возвращаясь из Сирии

Фото: unian.net

Британские боевые корабли собираются сопровождать тяжелый авианесущий крейсер ВМФ России "Адмирал Кузнецов", который будет проходить мимо шотландских берегов, возвращаясь из Сирии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Telegraph.

Газета подчеркивает, что сторожевые корабли и подлодки ВМС Британии при поддержке союзников по НАТО внимательно отслеживают передвижение кораблей РФ.

По словам адмирала Филиппа Джона, королевским ВМС приходится иметь дело с высочайшим уровнем активности российского флота со времен конца холодной войны.

При этом источники в британских военно-морских силах сообщили газете, что перемещения российских надводных кораблей – это гораздо меньший повод для волнений, нежели резко возросшая активность подлодок РФ в водах к северу от Шотландии.

Агентство напоминает, что ранее официальный представитель российского военного ведомства генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что российская авианосная группа, в состав которой входит крейсер "Адмирал флота Советского Союза Кузнецов" и свыше 40 летательных аппаратов корабельной авиации,  вернется на базу в Североморск в связи с окончанием участия в антитеррористической операции в Сирии.

ТАСС добавляет, что корабельная авианосная группа ВМФ РФ начала переход из Средиземного моря в Североморск уже 6 января. Также агентство уточняет, что решение сократить российское присутствие в Сирии связано с подписанием в конце 2016 года соглашения о прекращении огня и начале мирных переговоров между сирийским правительством и вооруженной оппозицией.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

16.01.2017 17:04
CALIBR

Британские боевые корабли собираются сопровождать тяжелый авианесущий крейсер ВМФ России "Адмирал Кузнецов" +++++++++++++ Логично - не дай бог погрузится в пучину старая посудина , идущая на ремонт в доки Североморска.

0  0
16.01.2017 17:04
- гость -

А следильщики не в курсе, что на палубах как раз на них и охота начнется?

0  0
16.01.2017 17:10
- гость -

CALIBR зарегистрированный 16 января 2017 г. 17:04

Чудо в перьях, поинтересуйся датой постройки действующих авианосцев США.

0  0
16.01.2017 17:14
- гость -

Они уже один свой корабель отбкуксировали в англицкий порт после первого похода.

0  0
16.01.2017 17:17
- гость -

- гость - 16 января 2017 г. 17:04 А следильщики не в курсе, что на палубах как раз на них и охота начнется? --- Подводная охота? "Кузя" еще пару самолетов утопит, на страх врагам?

0  0
16.01.2017 17:20
- гость -

- гость - 16 января 2017 г. 17:10 Нормальные даты, пять из них моложе "Кузи" - "Вашингтон", "Трумэн", "Стеннис", "Рейган" и "Буш". Оставшиеся пять в хорошем состоянии, еще послужат до входа в строй "Фордов".

0  0
16.01.2017 17:22
An Vlad

Логично - не дай бог погрузится в пучину старая посудина , идущая на ремонт в доки Североморска. ---------------- Все равно ничего не увидят, он дымовую завесу поставит

0  0
16.01.2017 17:22
Слёзы Байдена

Да нет,гостюшка от 17.17,именно моих!

0  0
16.01.2017 17:23
Слёзы Байдена

Да нет,гостюшка от 17.17,именно моих!

0  0
16.01.2017 17:26
- гость -

- гость - 16 января 2017 г. 17:20

Из десяти американских авианосцев пять младше "Кузнецова", а пять старше. Из них три старше "Кузнецова" на десять лет и более. Вот это и есть старые посудины.

0  0
16.01.2017 17:27
CALIBR

Три месяца болталось на морях-окиянах , доказало свою полную несостоятельность ,потеряв 25 % авиации методом утопления у своих бортов ,пока не признали,что тросы не рассчитаны под Су. Теперь с помпой и чувством исполненного долга возвращаются под сень земли родной , где три года будет претерпевать ремонт и реконструкцию. А может и распилят. Лётчики,которые получили тренировку ,потеряют профпригодность , как палубники , кто-то уйдёт на пенсию по выслуге или возрасту,кто-то -в управдомы. Что достигли ? С палубы недоавианосца истребители работали по наземным целям , исполняя несвойственную им работу штурмовиков - нонсенс. Репутационнвые потери ? Да. Они несомненны. Про финансовые просто умолчу.

Никто не запрещает ура - пацриотам восторгаться этим "безобразиям"

0  0
16.01.2017 17:31
- гость -

- гость - 16 января 2017 г. 17:26 Да, во флоте США авианосцы служат долго - их хорошо обслуживают. "Энтерпрайз" отслужил 51 год, и до последнего года службы активно ходил в море. Не сравнить с "Кузей", который почти половину срока службы простоял на ремонте

0  0
16.01.2017 17:32
- гость -

CALIBR зарегистрированный 16 января 2017 г. 17:27 Какую-то глупость написали. От начала до конца.

0  0
16.01.2017 17:34
- гость -

Слёзы Байдена 16 января 2017 г. 17:22 Каких "твоих", фуганок? "Твои" в этом мире - только глисты у тебя в кишках.

0  0
16.01.2017 17:37
CALIBR

Какую-то глупость написали. От начала до конца. +++++++++++++ У вас имеется возможность аргументированно , не переходя на личность ,по пунктам опровергнуть или присоединиться к бросающим чепчики или лифчики. Если не отпишетесь ,приму во внимание второе. * кстати : чепчик или лифчик ? )

0  0
16.01.2017 17:41
- гость -

Бггг

Британии пришлось отбуксировать в порт эсминец Королевского военно-морского флота «Дункан», который в октябре следил за российской авианосной группировкой. Британский корабль вышел из строя уже через два дня после выхода в море.

0  0
16.01.2017 17:41
- гость -

CALIBR зарегистрированный 16 января 2017 г. 17:27 С палубы недоавианосца истребители работали по наземным целям , исполняя несвойственную им работу штурмовиков - нонсенс. --- Вот это, кстати, вызывает сомнения. С какой нагрузкой самолеты "Кузи" могли работать по земле? В том рекламном кино, которое показал МОРФ, Сушки взлетали с УР "воздух-воздух", а МиГ - вообще с пустыми пилонами. Если откуда они и работали - то с Хмеймима.

0  0
16.01.2017 17:46
- гость -

17:37

Это какой-то трэш. Чепчики, лифчики...

0  0
16.01.2017 17:46
- гость -

- гость - 16 января 2017 г. 17:41 Бывает. Shit happens. Слава Богу, "Дункан" не единственный во флоте Ее Величества, замена найдется.

0  0
16.01.2017 17:47
- гость -

Казя только и может, что писать глупости.

0  0
16.01.2017 17:49
- гость -

- гость - 16 января 2017 г. 17:46

Так вы патриот Ее Величества? Какими судьбами на алтайском сайте?

0  0
16.01.2017 17:51
CALIBR

Вот это, кстати, вызывает сомнения. ++++++++++++++ Чтобы развеять сомнения , достаточно погуглить типы самолётов ,дислоцировавшихся на "недоавианосце". Действуйте.

0  0
16.01.2017 17:53
CALIBR

В том рекламном кино, которое показал МОРФ, Сушки взлетали с УР "воздух-воздух", а МиГ - вообще с пустыми пилонами +++++++++++++++ Сам не видел,но в соц.сетях писали,что и цвет формы лётчиков менялся от взлёта до посадки. )

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16.01.2017 17:53
- гость -

Калибр, а в какой должности Вы служили в ГА?

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16.01.2017 18:08
CALIBR

В ГА не служат , в ГА работают. *так - к сведению.

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