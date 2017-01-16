Фото: barnaul.org

Проводы Деда Мороза состоялись в его алтайской резиденции, расположенной в парке "Лесная сказка", сообщает пресс-центр мэрии Барнаула.

14 января перед своим отъездом новогодний сказочник провел большой праздник: среди гостей резиденции, посетивших новогодние представления, были разыграны замечательные призы.

"Дед Мороз раскрыл главную интригу: кого же он оставит вместо себя в резиденции, чтобы стеречь волшебство и сказки. Жить в доме Деда Мороза в этом году будут героини мультфильма "Сказочный патруль" девочки Маша и Снежа. С маленькими волшебницами барнаульцев весь год ожидают невероятные приключения", – говорится в сообщении.

На празднике, прошедшем по случаю отъезда Деда Мороза, состоялось торжественное вручение общественной организации "Мать и дитя" копилки благотворительной распродажи экспонатов краевого конкурса детского творчества.

Суть акции сводилась к тому, что, приобретая за символическую цену поделку, горожане помогли приобрести новое оборудование краевой клинической детской больнице для оказания помощи детям с онкозаболеванием и муковисцидозом.