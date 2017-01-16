Фото: бажин-фактор.рф

Суд приговорил бывшего полицейского в Бийске к 3,5 годам лишения свободы условно за избиение задержанного и применение в отношении него электрошокера.

Как сообщили в краевом управлении Следственного комитета, экс-правоохранителя признали виновным в превышении должностных полномочий, совершенном с применением насилия и специальных средств.

В ведомстве уточняют, что преступление было совершено в июле прошлого года, когда полицейский из личной неприязни к задержанному за совершение административного правонарушения в помещении дежурной части нанес мужчине несколько ударов руками и ногами по телу. Кроме того, полицейский использовал электрошоковое устройство.

Вред здоровью потерпевшего оценен как легкий. В итоге помимо условного срока обвиняемый также лишен права занимать должности в правоохранительной сфере.