Третий понедельник января, по мнению британских ученых, считается самым сложным днем в году из-за подавленного состояния людей. Среди причин "Мир" называет окончание новогодних праздников, начало новой рабочей недели и осознание того, что зарплата будет нескоро.

Мало того, данное утверждение ученые подкрепили специальными расчетами, которые провел сотрудник университета Кардиффа Клифф Арнол, разработавший специальную формулу, по которой можно определить самые счастливые и несчастливые дни в году. Так выбор пал на 16 января.

Ко всему прочему, по мнению Арнола, на подавленное состояние человека влияет еще и недостаток солнечного света и холодная погода. А в 2017 году данный депрессивный понедельник омрачила еще и политическая напряженность.