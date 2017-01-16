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Супруга Ильдара Дадина, которого осудили за нарушение правил проведения митингов, заявила, что администрация колонии сейчас запрещает ее мужу свидания с близкими, пишет РИА Новости со ссылкой на ее страницу в Facebook.

Анастасия Зотова отметила, что теперь ее отказываются пускать даже на краткосрочное свидание с активистом. Она утверждает, что сначала начальник колонии по телефону сказал ей, что встреча возможна, но когда она купила билеты и забронировала гостиницу, Зотовой пришел официальный отказ с пояснением, что свидание возможно лишь в мае.

Женщина подчеркнула, что Дадин осужден на общий режим лишения свободы, который предполагает шесть краткосрочных свиданий и четыре длительных свидания в течение года.

Агентство еще не получило комментарий ФСИН.

Напомним, Дадина перевели в алтайскую колонию из карельского исправительного учреждения после жалоб на пытки, которые по результатам ряда проверок так и не подтвердились.

Сейчас защита активиста не собирается обращаться в суд с просьбой о его условно-досрочном освобождении. Пока адвокаты будут работать над оспариванием наложенных на него взысканий.

Агентство добавляет, что Дадина четыре раза задержали полицейские за нарушение порядка проведения митинга, последний раз — 5 декабря 2014 года. После каждого задержания активиста привлекали к административной ответственности. Согласно законам РФ, неоднократное нарушение влечет уголовное преследование. Максимальная санкция соответствующей статьи УК РФ предусматривает до пяти лет лишения свободы. Бассманный суд Москвы приговорил Дадина к трем годам лишения свободы, а позже Мосгорсуд снизил срок наказания на полгода.