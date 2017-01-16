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Житель Ростова-на-Дону Вадим Манукян, который написал петицию с критикой новогоднего эфира с участием Аллы Пугачевой, принес певице извинения. Обращение мужчины опубликовало издание StarHit в понедельник, 16 января, пишет "Лента.ру".
Манукян заявил, что не хотел задеть или обидеть Пугачеву, с сожалением отметив, что его слова неправильно истолковали. Мужчина подчеркнул, что не призывал "изгонять" певицу с Первого канала, а лишь отметил, что новогодний эфир федеральных каналов нужно совершенствовать и менять его формат.
Ростовчанин также отметил, что ему близко творчество Пугачевой, особенно такие песни, как "Позови меня с собой", "Свеча" и "Опять метель".
Издание добавляет, что ранее гендиректор Первого канала Константин Эрнст сравнил Пугачеву с оливье на новогоднем столе, который хозяйки готовят ежегодно. Он заключил, что певицу нельзя исключать из эфира.
Напомним, что 11 января Пугачева призвала не устраивать акций в ее поддержку, отметив, что всем понравиться невозможно, и призвав жить дальше "весело и радостно".
Издание пишет, что в начале января на сайте change.org появилась петиция, которая была адресована Эрнсту. В ней Манукян просил руководство Первого канала избавиться от безвкусицы и одних и тех же лиц в праздничной трансляции. Примером выступила новогодняя передача с участием Пугачевой. Петицию с момента публикации подписали уже свыше 160 тысяч пользователей.
Комментарии
Странно , что его не остригли наголо , как при конфликте в своё время,Примадонны и мелкого недоразуменя, начинающего музыкального критика и шоумена Отари Кушинашвили.
Выбирая между голубыми огоньками с силиконовыми нафталинеными якобы звездами советско-российской эстрады клана Пугачевой и ретро-дискотеками, выбираю вторые. Менее зажравшиеся наши и зарубежные артисты и выглядят более человечески, и еще поют, иногда даже без фанеры. Сугубо личное мнение.