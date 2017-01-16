Фото: huffpost.com

Полицейские разыскивают неизвестного водителя, который сбил женщину в Барнауле и покинул место ДТП. Об этом сообщают в городской ГИБДД.

Инцидент произошел в понедельник, 16 января, в 13:08 на проспекте Комсомольском, в районе дома №87. За наезд на женщину разыскивают водителя 30-35 лет на вид. Мужчина управлял темно-синей леворульной иномаркой.

"Тип кузова – минивен, универсал, возможно, джип, из государственного регистрационного знака известно 976", – сказано в сообщении.

Всех, кто располагает информацией по данному ДТП, просят сообщить в группу розыска по телефону: 393-605 либо по телефонам дежурной части: 391-090, 393-555.