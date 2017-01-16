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Художник-акционист Петр Павленский уехал со своей семьей во Францию после того, как на него написали заявление о насильственных действиях сексуального характера. Возможно, он будет просить политическое убежище в стране, пишет телеканал "Интерфакс" со ссылкой на телеканал "Дождь".

Художник отметил, что заявление по ст. 132 УК РФ на него и его гражданскую супругу Оксану Шалыгину написала актриса Театра.doc Анастасия Слонина. Павленский признал, что женщина действительно была у него дома однажды в декабре прошлого года, после чего она и написала заявление, однако вину в сексуальном насилии акционист отрицает и называет его "доносом".

По словам художника, его вместе с супругой отвезли на допрос прямо из "Шереметьево", куда они прилетели из Варшавы. Разговор со следователем длился порядка семи часов, а затем их отпустили, сказав "явиться по первому звонку". После этого Павленский с гражданской женой и двумя детьми через Белоруссию уехал на автомобиле на Украину, откуда улетел во Францию.

Адвокат художника Ольга Динзе сообщила "Дождю", что в данный момент по заявлению идет доследственная проверка, по результатам которой примут решение о возбуждении или отказе в возбуждении дела. Сам Павленский заявляет, что если уголовной статье дадут ход, он будет просить политубежище во Франции.

В то же время РИА Новости со ссылкой на адвоката Дмитрия Динзе пишет, что защите Павленского пока ничего неизвестно о его эмиграции из РФ вместе с Шалыгиной и его желании просить политическое убежище во Франции.

Напомним, Павленский получил известность после своих перфомансов, которые были связаны в основном с самоистязанием. За последнюю акцию — поджог двери здания ФСБ на Лубянке — его приговорили к штрафу в 500 тысяч рублей.