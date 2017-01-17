Фото: nbnews.com.ua

Снег и гололед прогнозируют синоптики в Алтайском крае во вторник, 17 января.

Согласно сообщению регионального Гидрометцентра, осадки ожидаются в отдельных районах. Утром местами изморозь, туман, на дорогах гололедица.

Температура днем -12…-17 градусов, в предгорных районах -7…-12 градусов. Ветер южный, два-семь метров в секунду с усилением до 12 метров.

В Барнауле в начале дня снег, на дорогах гололедица. Днем в краевой столице -12…-14 градусов. Ветер южный, до семи метров в секунду.