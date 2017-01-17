Фото: avito.ru

Дом в стиле "техно" площадью 600 квадратных метров продают в Барнауле за 32 миллиона рублей, говорится в объявлении на сайте Avito.ru.

Трехуровневый коттедж из кирпича с железобетонными перекрытиями находится на улице Археологической. Дом расположен на участке в десять соток.

"Оригинальное архитектурное решение в стиле техно. Дом новый, под отделку, строился для себя. Теплый – толщина стен один метр с утеплением в два слоя под вентилируемым фасадом. Светлый – в каждой комнате два-три больших окна. В трех комнатах стоят окна с панорамным видом. Удобная функциональная планировка, большие комнаты", – отмечает автор объявления.