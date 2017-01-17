Фото: agroinvestor.ru
Показатель инфляции в Алтайском крае по итогам пяти лет достиг минимального значения, сообщили в региональном управлении по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры со ссылкой на данные крайстата.
Так, отмечается, что индекс потребительских цен на все товары и услуги в регионе по итогам прошлого года составил 5,8%. Это в 2,1 раза ниже, чем в 2015 году. Таким образом, инфляция в Алтайском крае достигла минимального значения за последнюю пятилетку.
Что касается значения продовольственной инфляции, то она в регионе сократилась за 2016 год в 2,9 раза и составила 4,3%. Это меньше, чем в среднем по стране, где данный показатель определяется значением 4,6%.
Также в управлении отмечают, что уровень потребительских цен на продовольственные товары в Алтайском крае остается одним из самых низких среди субъектов РФ.
"По состоянию на 09.01.2017 в рейтинге средних потребительских цен субъектов Федерации край занимает 1-е место в России по минимальной стоимости масла подсолнечного, 2-е место – по минимальной стоимости муки пшеничной, 3-е место – по минимальной стоимости яиц куриных", – подчеркивают в ведомстве.
Комментарии
Ахахахаха. Какая наглая ложь.
Цены не растут из-за низкой покупательской способности населения, низкая покупательская способность из-за низких доходов. Региональное управление по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры отчиталось о снижении доходов жителей края?
где цены не растут? Пенсия 10000р. Наши "благодетели" не индексируют вынужденным работать, тк не выживешь. А сейчас уже с 1000р в магазине делать нечего, о тряпках уже нет речи. А лекарства...только бла-бла, каждый месяц в аптеках новые цены
Халва, халва, халва......
Пенсия 10 000... это вообще не работал чтоль? Иль по инвалидности?
представьте себе, работали добросовестно всю жизнь в бюджетных организациях, а пенсии так у нас считают, что только только и выходит минимум. Молодежь нынешняя и такую пенсию не заработает. Как в карты с шулером, так и с пенсией
как хорошо то мы зажили, слава губернатору УРААААА !
Таким образом, инфляция в Алтайском крае достигла минимального значения за последнюю пятилетку.
а по РФ вообще имеем исторический минимум в 5,38% за всю 20-ти летнюю историю молодого государства
Неудивительно.В крае нищета,самые маленькие зарплаты в Федеральном Округе.Низкая покупательская способность и оборот денежных масс.
Два коротких один протяжный... Ура! Ура! Ураааа.....
гость-пенсионер 17 января 2017 г. 09:03
все правильно пишите сейчас чтобы заработать 40-летним на пенсию хотя бы в 12 000 рублей, надо иметь заработок под две сотки!! а с доходом в 40 000 я могу рассчитывать только на минималку в 7 000
Самая низкая инфляция - на кладбище. Там все тихо и спокойно, полная стабильность. Так что инфляция это не показатель. Меня лично больше всего интересует вопрос - когда создадут обещанные 25 млн. рабочих мест? А жить можно и с высокой инфляцией, в 90-х ведь жили. Получил зарплату, быстро истратил ее, чтобы деньги не сгорели. Это ведь лучше, чем иметь низкую инфляцию и сидеть вообще без работы.
Кстати, интересно: если от нынешнего рубля отнять два ноля, то получим советские цены. Хлеб 32 коп., молоко 36 коп., электричество 4 коп., средняя зарплата 200 руб., доллар 60 коп. Только вот в СССР по 50 руб. в месяц за коммуналку никто не платил и проезд на городском транспорте был 5 коп., а не 20 копеек.
А вот булка хлеба нашего почти в 2 раза дороже Новосибирского, это как?
К нам в Горняк привозят хлеб из Жезкента (Казахстан), то есть машина 2 раза границу туда-обратно пересекает, документы, страховки и т.п., но хлеб 16 рублей. Весь алтайский хлеб дороже, ассортимент 5-6 сортов и то только в марияра и то дрянной.
«Существуют три вида лжи: ложь, наглая ложь и статистика»
Палыч 17 января 2017 г. 10:28
А вот булка хлеба нашего почти в 2 раза дороже Новосибирского, это как?
купи уже муки и спеки сам без ГМО и пальмового масла руки из задницы чтоли?
нам больше никто не сделает подарок в виде инфляции- это только Геращенко мозг смог и не побоялся а это профурсетка глупая вообще не банкир даже те, кто не понимают в чем разница между банкиром и экономистом , поясню. они стоят по разную сторону баланса инфляцию надо отпускать это лучше для всех сразу погасим ипотеки все кредиты, начнется подьем
Верхушку Путинского режима кормим.
- гость - 17 января 2017 г. 10:26
Кстати, интересно: если от нынешнего рубля отнять два ноля, то получим советские цены. Хлеб 32 коп.,
это когда буханка хлеба в СССР 32 копейки стоила, и не забывай что российская буханка хлеба сильно полегчала
- гость - 17 января 2017 г. 11:11 ты себя то прокормить не можешь, каво ты ещё кормить собрался?
наглое вранье-сцать в глаза и для них божья роса
Еще один лживый высер в СМИ... Когда народ то уже насытиться этими сказками...
Не народ, а население. Народа давно уж нет.
гость - 17 января 2017 г. 10:40 Баран, тогда давай вообще на натуральное хозяйство перейдем