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Показатель инфляции в Алтайском крае по итогам пяти лет достиг минимального значения, сообщили в региональном управлении по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры со ссылкой на данные крайстата.

Так, отмечается, что индекс потребительских цен на все товары и услуги в регионе по итогам прошлого года составил 5,8%. Это в 2,1 раза ниже, чем в 2015 году. Таким образом, инфляция в Алтайском крае достигла минимального значения за последнюю пятилетку.

Что касается значения продовольственной инфляции, то она в регионе сократилась за 2016 год в 2,9 раза и составила 4,3%. Это меньше, чем в среднем по стране, где данный показатель определяется значением 4,6%.

Также в управлении отмечают, что уровень потребительских цен на продовольственные товары в Алтайском крае остается одним из самых низких среди субъектов РФ.

"По состоянию на 09.01.2017 в рейтинге средних потребительских цен субъектов Федерации край занимает 1-е место в России по минимальной стоимости масла подсолнечного, 2-е место – по минимальной стоимости муки пшеничной, 3-е место – по минимальной стоимости яиц куриных", – подчеркивают в ведомстве.