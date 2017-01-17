Вторник, 17 Январь, 07:52

Старая версия сайта
Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

Проекты ИА "Амител"

Форум

18+


$ 59,61
€ 63,23
Brent
$ 52
-16°
Обь
47см -5

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Крещение-2017Дело экс-зама губернатора Алтая Юрия Денисова Законы-2017
Новости

Средняя зарплата в Алтайском крае на конец 2016-го не дотянула до 21 тысячи

, ИА "Амител", Александр Шелягин
По итогам 11 месяцев прошлого года средний заработок жителей региона составил 20 486 рублей

Фото: prokazan.ru

Данные о средней заработной плате в Алтайском крае по итогам 11 месяцев 2016 года предоставило региональное статистическое ведомство.

Так, в Алтайкрайстате проинформировали, что с января по ноябрь прошлого года средний заработок составил 20 486 рублей. Рост к аналогичному периоду 2015 года равен 5,1%.

Если говорить непосредственно о средней зарплате в ноябре, то она составила  20 821 рубль.

Читайте также: Средняя зарплата в Алтайском крае подросла за 10 месяцев на 5,1%

В сфере самых доходных видов деятельности изменений не произошло. Как и ранее, лидерами остаются железнодорожники со средней зарплатой в размере 38 990 рублей, сотрудники финансовой отрасли – 37 585 рублей.

Третье место у тех, кто занят в сферах государственного управления, обеспечения военной безопасности и социального страхования – 31 955 рублей.
 

Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

Смотрите также
Партнёры

Комментарии

17.01.2017 07:44
elvira_mailru

странно, по телевизору на днях сказали, что средняя зарплата в России 42 000

0  0
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Введите код с картинки:


Архив новостей
< январь 2017  
пн вт ср чт пт сб вс
                  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31               
07:36
Средняя зарплата в Алтайском крае на конец 2016-го не дотянула до 21 тысячи 1
07:04
"Соскучились по мне?" Рассказываем о новом сезоне сериала "Шерлок" в гифках 1
06:32
Коттедж в стиле "техно" продают в Барнауле за 32 миллиона рублей. Фото 2
06:01
Инфляция в Алтайском крае за пять лет достигла минимального значения 3
05:07
Снег и гололед обещают в Алтайском крае 17 января 1
01:02
Автор "Аватара" и "Терминатора" снимет фильм про историю научной фантастики 0
00:06
Ученые назвали 16 января самым депрессивным днем в 2017 году 1
23:06
Пышнотелая балерина из США выполняет искусное фуэте. Видео 1
22:35
Экс-директор Алтайского тракторного завода умер в возрасте 101 года 0
22:05
Минобороны РФ попросило прощения у родственников жертв крушения Ту-154 0
21:09
Барнаульский разработчик создал игру с похожим на Путина героем 1
20:12
СМИ: Петр Павленский уехал из России и просит убежище во Франции 2
19:47
Песков прокомментировал предложение Трампа о ядерной сделке с Россией 1
19:26
Барнаульские полицейские разыскивают сбившего женщину автомобилиста 0
19:08
Коротко о главном: меняющийся Барнаул, грипп и отчет губернатора
Портал Amic.ru предлагает читателям подборку главных новостей за 16 января
18:53
Автор петиции против новогодних огоньков извинился перед Пугачевой 2
18:33
Показываем играющего на аккордеоне Трампа 0
18:19
Непредсказуемая и одиозная: фотографии неповторимой Кейт Мосс 0
18:03
Активисту Дадину на Алтае запретили свидания с родственниками до мая 1
17:52
Маршрутка и Land Cruiser столкнулись в Барнауле. Фото 1
17:37
Готовь сани летом: в Барнауле определили точки для продажи кваса 0
17:26
Экс-полисмена в Бийске наказали условно за избиение задержанного 2
17:14
Когда площадь Сахарова в Барнауле откроют для движения автомобилей? 6
17:06
Дед Мороз покинул свою алтайскую резиденцию до следующей зимы 0
16:50
Корабли ВМС Британии проследят за авианосцем "Адмирал Кузнецов" – СМИ 40
16:41
Как барнаульцам провести время и куда сходить с 16 по 20 января? 0
16:28
Власти Барнаула готовятся осваивать сотни миллионов рублей на новые дороги 11
16:16
Крым подготовил проект резолюции в ООН о нарушении прав человека Киевом 5
16:04
Вирусы гонконгского и свиного гриппа "блуждают" в Барнауле 7
15:53
Захарова рассказала о попытке вербовки российского дипломата в США 58
15:42
Работники аптеки задержали жителя Заринска, который хотел обчистить кассу 4
15:34
Ограничения введены в Барнауле из-за всплеска ОРВИ 0
15:21
Кто украл последнюю серию "Шерлока" и что грозит за это Первому каналу? 7
15:12
Церемония прощания с доктором Лизой проходит в Москве 3
15:06
Как россияне будут отдыхать 8 марта? 0
15:01
Все праздники здесь: обзор туристических событий края на 2017 год 0
14:51
Какая погода будет на Крещение в Алтайском крае? 0
14:42
Число погибших при крушении самолета в Киргизии увеличилось до 37 человек 7
14:32
Два внедорожника не поделили дорогу в центре Барнаула. Фото 24
14:27
Трамп назвал НАТО устаревшей организацией 30
14:19
Елизавета Глинка: путь доктора Лизы 3
14:13
Как время изменило Барнаул: ретроспектива в фотографиях 8
14:03
Иномарка залетела на сугроб в результате аварии в Барнауле. Фото 1
13:52
Газета The Telegraph посоветовала читателям провести отпуск в России 3
13:46
Световое представление "Новогоднее чудо". Как это было 27
13:36
Оркестр филармонии Алтайского края проведет "Симфонические вечера" 0
13:23
Открыть проезд по площади Сахарова в Барнауле обещают не позднее 18 января 1
13:14
Ветеринары в Приморье спасают пострадавшего от браконьеров тигренка 1
13:02
Алтайские команды КВН не смогли рассмешить жюри на фестивале в Сочи 12
12:50
Какая погода ждет жителей Алтайского края на этой рабочей неделе? 0

© 1999 — 2017, ИА «Амител»
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, ИА № ТУ 22 — 0257 от 08.09.2011 УФС по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по АК
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.