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Данные о средней заработной плате в Алтайском крае по итогам 11 месяцев 2016 года предоставило региональное статистическое ведомство.

Так, в Алтайкрайстате проинформировали, что с января по ноябрь прошлого года средний заработок составил 20 486 рублей. Рост к аналогичному периоду 2015 года равен 5,1%.

Если говорить непосредственно о средней зарплате в ноябре, то она составила 20 821 рубль.

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В сфере самых доходных видов деятельности изменений не произошло. Как и ранее, лидерами остаются железнодорожники со средней зарплатой в размере 38 990 рублей, сотрудники финансовой отрасли – 37 585 рублей.

Третье место у тех, кто занят в сферах государственного управления, обеспечения военной безопасности и социального страхования – 31 955 рублей.

