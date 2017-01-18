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Солнечную погоду прогнозируют синоптики в большинстве районов Алтайского края в среду, 18 января.

По данным регионального Гидрометцентра, слабый снег ожидается только в северо-восточной части края. В утренние часы местами изморозь, туман, на дорогах гололедица.

Дневные температуры составят -13…-18 градусов, в предгорных районах -8…-13 градусов. Ветер юго-западный, три-восемь метров в секунду.

В краевой столице без осадков, в утренние часы местами изморозь, возможен туман, на дорогах гололедица. Днем в Барнауле -14…-16 градусов. Ветер юго-западный, до восьми метров в секунду.

