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Двухуровневую квартиру площадью 220 квадратных метров продают в Барнауле за 11 миллионов рублей.

Как сказано в объявлении на сайте Avito.ru, жилье расположено на последних этажах монолитного дома по улице Попова, 98а.

Продавец жилплощади указывает, что квартира является очень солнечной. "Семь комнат и гостиная, два туалета, две ванные-душевые комнаты, большая кухня, ремонт", – говорится в объявлении.

Собственник отмечает, что рассматривает варианты обмена квартиры на другую недвижимость и земельные участки.

