Фото: google.ru/maps
Двухуровневую квартиру площадью 220 квадратных метров продают в Барнауле за 11 миллионов рублей.
Как сказано в объявлении на сайте Avito.ru, жилье расположено на последних этажах монолитного дома по улице Попова, 98а.
Продавец жилплощади указывает, что квартира является очень солнечной. "Семь комнат и гостиная, два туалета, две ванные-душевые комнаты, большая кухня, ремонт", – говорится в объявлении.
Собственник отмечает, что рассматривает варианты обмена квартиры на другую недвижимость и земельные участки.
Комментарии
я, конечно, в шоке. второй день подряд квартиры без фото выкладывать - это свинство.
Живите сами в оппе оппы мира)))
Бордель что-ли расформированный? Семь комнат куда нафиг...