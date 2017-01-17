Ряд экспертов считают, что открытие в Барнауле "Леруа Мерлен" вынуждает местных производителей уходить с рынка. Так, закрытие магазина "Прораб" многие связали именно с появлением французского строительного гипермаркета. Еще больше опасений высказывалось в связи с предстоящим открытием второго "Леруа" на правом берегу Оби, отмечает журнал "Алтайская стройка".

Правило первого ценника

"В результате появления в Барнауле "Леруа Мерлен" с рынка уходят местные продавцы – как мелкие, так и достаточно крупные. В их числе "Прораб" и другие игроки. С одной стороны, для покупателей это хорошо, они экономят. Но есть другая сторона – продаж своей продукции лишаются алтайские производители строительных и отделочных материалов и других товаров, потому что на полках "федералов" представлена преимущественно продукция других регионов и стран", – приводит журнал слова председателя Координационного совета предпринимателей при администрации города Юрия Ряполова.

То, что крупный строительный супермаркет выгодно выделяется "первой ценой", известно многим. "Леруа" постоянно мониторит цены на самые востребованные товары и, исходя из полученных данных, выставляет свой ценник примерно на 5% дешевле, причем иногда даже себе в убыток. Но при этом в список таких товаров, по всей видимости, попадают наиболее дешевые наименования, когда, к примеру, из всей линейки кирпича выбирается самый доступный. Но ведь в природе не существует "просто кирпича", он всегда имеет определенные параметры: марка прочности, влагостойкость, геометрия. Поэтому те, кому нужен этот товар определенной марки, попросту обзванивают несколько торговых точек и делают выбор не всегда в пользу "Леруа".

Читайте также: Новый магазин "Леруа Мерлен" начали строить на правом берегу Барнаула. Фото

Например, 18-миллиметровую ориентированно-стружечную плиту третьего типа (влагостойкая) в компании "Сибирский бизнес" мелким оптом можно приобрести процентов на 10-15 дешевле, чем в "Леруа", равно как и элементы системы "Джокер" в специализированных магазинах мебельной фурнитуры гораздо доступнее, чем в супермаркете международной сети.

"Если посмотреть на товары, представленные в "Леруа", то настолько низких параметров качества нет ни у кого из местных операторов рынка. Они специально запрашивают у производителей самые низкие цены, и те просто вынуждены снижать качество продукта. "Первая цена" сознательно ставится на самый низкокачественный товар, зато потом отыгрывается на всех остальных. То есть человек приходит, видит копейки на ценнике, и у него возникает ощущение, что тут все очень недорого. Но сегодня покупатели уже начали разбираться, они смотрят уже чуть дальше первых ценников и видят, что далеко не все там так дешево, как хотелось бы. И народ просто уходит в другие сети", – отметила директор по маркетингу и мерчендайзингу Группы компаний "Практика" Елена Коротеева.

Экономить время или деньги?

Вместе с тем собеседница журнала добавила, что не учитывать присутствие такого международного бренда, как "Леруа", невозможно, но при этом какой-то проблемой для местных компаний это не стало. Все уже приспособились, понимая свои сильные и слабые стороны, и все разговоры, что "Леруа" кого-то притесняет, по мнению Коротеевой, сильно преувеличены.

Читайте также: Второй магазин ''Леруа Мерлен'' построят в Барнауле

На данный момент до действующего магазина "Леруа Мерлен" многим барнаульцам приходится довольно далеко добираться. А значительная часть расположенного рядом жилого массива заселена не полностью. Второй гипермаркет международной сети, открытие которого назначено на март, должен завоевать свою аудиторию в связи с активной коттеджной застройкой на территории Барнаульской агломерации в Первомайском районе. При этом ему придется составить конкуренцию "Альтере", но говорить о возможном уходе покупателей от одного магазина к другому было бы неправильно. В том числе и потому, что количество покупателей на территории Барнаульской агломерации постоянно растет. Только за последние десять лет население Барнаула выросло более чем на 100 тысяч человек. И это только официальные данные. Собственно, на таких "прибывающих" и рассчитывают строящиеся в Барнауле торговые центры, включая второй "Леруа": они не отберут покупателей, они обеспечат товарами тех, кто станет покупателем в ближайшие месяцы и годы. В этом ракурсе строительство второго магазина французской международной сети на правом берегу Оби действительно выглядит перспективным.

Несложно найти оптовую базу или специализированный молл, где кирпич, фанера, утеплитель, некоторые виды крепежа и электроинструмент значительно дешевле в сравнении с "Леруа Мерлен", но магазинов, где бы все это было представлено в одном месте, просто нет, и этим крупный строительный гипермаркет, безусловно, выигрывает. Таким образом, оба магазина "Леруа" в Барнауле будем считать торговыми комплексами для ленивых или тех, кто экономит не деньги, а время.

Полный текст статьи читайте в журнале "Алтайская стройка".