Ряд экспертов считают, что открытие в Барнауле "Леруа Мерлен" вынуждает местных производителей уходить с рынка. Так, закрытие магазина "Прораб" многие связали именно с появлением французского строительного гипермаркета. Еще больше опасений высказывалось в связи с предстоящим открытием второго "Леруа" на правом берегу Оби, отмечает журнал "Алтайская стройка".
Правило первого ценника
"В результате появления в Барнауле "Леруа Мерлен" с рынка уходят местные продавцы – как мелкие, так и достаточно крупные. В их числе "Прораб" и другие игроки. С одной стороны, для покупателей это хорошо, они экономят. Но есть другая сторона – продаж своей продукции лишаются алтайские производители строительных и отделочных материалов и других товаров, потому что на полках "федералов" представлена преимущественно продукция других регионов и стран", – приводит журнал слова председателя Координационного совета предпринимателей при администрации города Юрия Ряполова.
То, что крупный строительный супермаркет выгодно выделяется "первой ценой", известно многим. "Леруа" постоянно мониторит цены на самые востребованные товары и, исходя из полученных данных, выставляет свой ценник примерно на 5% дешевле, причем иногда даже себе в убыток. Но при этом в список таких товаров, по всей видимости, попадают наиболее дешевые наименования, когда, к примеру, из всей линейки кирпича выбирается самый доступный. Но ведь в природе не существует "просто кирпича", он всегда имеет определенные параметры: марка прочности, влагостойкость, геометрия. Поэтому те, кому нужен этот товар определенной марки, попросту обзванивают несколько торговых точек и делают выбор не всегда в пользу "Леруа".
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Например, 18-миллиметровую ориентированно-стружечную плиту третьего типа (влагостойкая) в компании "Сибирский бизнес" мелким оптом можно приобрести процентов на 10-15 дешевле, чем в "Леруа", равно как и элементы системы "Джокер" в специализированных магазинах мебельной фурнитуры гораздо доступнее, чем в супермаркете международной сети.
"Если посмотреть на товары, представленные в "Леруа", то настолько низких параметров качества нет ни у кого из местных операторов рынка. Они специально запрашивают у производителей самые низкие цены, и те просто вынуждены снижать качество продукта. "Первая цена" сознательно ставится на самый низкокачественный товар, зато потом отыгрывается на всех остальных. То есть человек приходит, видит копейки на ценнике, и у него возникает ощущение, что тут все очень недорого. Но сегодня покупатели уже начали разбираться, они смотрят уже чуть дальше первых ценников и видят, что далеко не все там так дешево, как хотелось бы. И народ просто уходит в другие сети", – отметила директор по маркетингу и мерчендайзингу Группы компаний "Практика" Елена Коротеева.
Экономить время или деньги?
Вместе с тем собеседница журнала добавила, что не учитывать присутствие такого международного бренда, как "Леруа", невозможно, но при этом какой-то проблемой для местных компаний это не стало. Все уже приспособились, понимая свои сильные и слабые стороны, и все разговоры, что "Леруа" кого-то притесняет, по мнению Коротеевой, сильно преувеличены.
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На данный момент до действующего магазина "Леруа Мерлен" многим барнаульцам приходится довольно далеко добираться. А значительная часть расположенного рядом жилого массива заселена не полностью. Второй гипермаркет международной сети, открытие которого назначено на март, должен завоевать свою аудиторию в связи с активной коттеджной застройкой на территории Барнаульской агломерации в Первомайском районе. При этом ему придется составить конкуренцию "Альтере", но говорить о возможном уходе покупателей от одного магазина к другому было бы неправильно. В том числе и потому, что количество покупателей на территории Барнаульской агломерации постоянно растет. Только за последние десять лет население Барнаула выросло более чем на 100 тысяч человек. И это только официальные данные. Собственно, на таких "прибывающих" и рассчитывают строящиеся в Барнауле торговые центры, включая второй "Леруа": они не отберут покупателей, они обеспечат товарами тех, кто станет покупателем в ближайшие месяцы и годы. В этом ракурсе строительство второго магазина французской международной сети на правом берегу Оби действительно выглядит перспективным.
Несложно найти оптовую базу или специализированный молл, где кирпич, фанера, утеплитель, некоторые виды крепежа и электроинструмент значительно дешевле в сравнении с "Леруа Мерлен", но магазинов, где бы все это было представлено в одном месте, просто нет, и этим крупный строительный гипермаркет, безусловно, выигрывает. Таким образом, оба магазина "Леруа" в Барнауле будем считать торговыми комплексами для ленивых или тех, кто экономит не деньги, а время.
Полный текст статьи читайте в журнале "Алтайская стройка".
Комментарии
Выбирали тюль и шторы в Леруа, но на Космонавтах это же купили дешевле. Для меня 1000 рублей это неплохая экономия.
То есть человек приходит, видит копейки на ценнике, и у него возникает ощущение, что тут все очень недорого. Но сегодня покупатели уже начали разбираться --- я думал, очередная тупая рекламная статья. нет, наконец ОНИ стали понимать, что покупатели НЕ ДУРАКИ
бедный амик, подтянут его за эту статью на деньги, а вообще закономерно, нечего всякий левый мусор перепечатывать.
Вы бы не конкурентов грязью поливали и покупателей ( в том числе своих) обзывали, а позаботились о качестве своей продукции! По статье я вижу, что мееееестные продавцы считают покупателей тупыми, недалекими и ленивыми. Результат: зачем я пойду в Прораб, у которого такое отношение к покупателям? Кстати, еще об отношении этой сети: одно время в их магазинах отказывались проверять работоспособность лампочек, "Дома проверите, если не заработает - поменяем". Это тоже "классный" маркетинговый ход. Леруа - " торговыми комплексами для ленивых или тех, кто экономит не деньги, а время" - время - самый дорогой актив.
Заказная статейка от нытиков не умеющих строить бизнес в розничной торговле. Извините, господа, но не все заинтересованы в только в том, чтобы набить карманы. Кто-то и за 5% рентабельности будет работать, чтоб клиента не терять. А ваши псевдораспродажи (это в огород магазина на букву "П", при которых аналог или абсолютно такой же товар стоит в Л-М на 10-15% дешевле БЕЗ АКЦИИ уже задолбали!
наконец-то начало доходить что в леруа товары отстой. кто за неё берите и дальше там всегда считал этот магазин ширпотреба, а не строй-материалов
наконец-то начало доходить что в леруа товары отстой. кто за неё берите и дальше там всегда считал этот магазин ширпотреба, а не строй-материалов
прикольно, одно сообщение раздвоилось
17.01.2017 10:26 Romchic есть конкретные примеры? Или только языком трепать и по клавишам стучать?
Кстати, об Алтайских производителях стройматериалов. Неужели, так и не нашли, кто сливал химию в пивоварку?
поддержу Romchic
17.01.2017 10:26 Romchic
Нормальный магазин. Там товары на любой кошелек, есть дешевые, но и качество отстойное, а есть подороже, где качество лучше. Если ты берешь дешевый ширпотреб то и качество получаешь соответственно отстойное. Скупой платит дважды!
- гость - 17 января 2017 г. 10:30
зачем? сходи закупись там, профиля, трубы пп, лампочки и многое другое всё УГ
17.01.2017 10:37 Romchic тебя никто не заставляет УГ покупать, но если НА ВСЕ ТОВАРЫ наценка явно ниже, в чем преимущество "П" перед "Л-М"?
ыть 17 января 2017 г. 10:36 Нормальный магазин. Там товары на любой кошелек, есть дешевые, но и качество отстойное, а есть подороже, где качество лучше.
Дешёвыми в ЛМ являются только товары собственных торговых марок (СТМ), т.е. то же самое что в Марии-РА "Плати меньше живи лучше". А вот то, что "подороже" на самом деле может в итоге оказаться по более высокой цене, нежели у конкурентов, поэтому по каждой позиции лучше мониторить стоимость, сравнивая хотя бы с рядом расположенной Аксиомой (Формула/Практика/Республика)
Соглашусь с Romchicom. Мне там даже консультант на мое замечание о качестве товара ответил: "Что вы хотите у нас качественного увидеть?". Удобно, что все есть. Но все-таки, в основном дрек и нужно понимать, что деньги уходят из нашего региона и даже из страны. По сути, сами себя грабим. И здесь дело даже не в одном Леруа, а в принципе в этих сетях приходящих из Москвы, Питера и т.д.
гость - 17 января 2017 г. 10:50
давай до свидания нету там норм товаров СТРОИТЕЛЬНЫХ
17.01.2017 10:51 Gena
Вполне может быть, что в Леруа что-то дороже, чем в других магазинах, вопросов нет. Но Romchic грит, что там все отстойное, а это вранье полнейшее.
ребята, а давайте не заказными статейками мочить конкурентов, а в прямой конкурентной борьбе выясним кто для потребителя приоритетнее? пускай люди рублём голосуют. плохое качество у Леруа? ну тогда перестанут там покупать. всё просто.
как по мне, так просто олтайские барыги не могут предложить конкурентный ценник, и потому начинаются сопли, что мол мы то местный пизьнес, поддержите нас... лично мне плевать кто где зарегистрирован в качестве юрлица, самое главное, чтобы потребитель получил хороший товар по адекватной цене. если ещё и сервис при этом будет качественный, то вообще хорошо. и я в последнюю очередь посмотрю на "прописку" магазина.
Когда закроется "знак" на строителей? -грустное зрелище: тысячные площади и 2 машины клиентов на парковке...
Единственный "+" ЛМ, это то, что все в одном месте, но за это и переплата большая, далеко не все товары там по низкой цене, есть товары, цены на которые значительно выше, чем в том же Гратисе или Формуле.
Когда закроется "знак" на строителей? -грустное зрелище: тысячные площади и 2 машины клиентов на парковке...
загадочный магазин. на что они существуют и как?