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Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин посмертно наградил главу фонда "Справедливая помощь", правозащитницу Елизавету Глинку, известную также как доктор Лиза, медалью СКР. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на его страницу в Facebook.

В тексте записи сказано: "Мы помним все, что доктор Лиза сделала на этой земле во имя добра и справедливости, и горько скорбим об утрате, думая о том, сколько добрых дел не успела завершить". Бастрыкин отмечает, что Глинка "любила жизнь и от чистого сердца на пределе возможностей помогала нуждающимся <...> жизнь спасти и сохранить". Уточняется, что Глинку посмертно наградили медалью "За чистоту помыслов и благородство дел" за вклад в торжество Добра и Мира на земле.

Агентство добавляет, что в последние годы Следственный комитет совместно с Глинкой помогал детям в зонах военных конфликтов.

В сообщении Бастрыкин подчеркнул, что следователи продолжат тесно взаимодействовать с фондом доктора Лизы, спасая детей, стариков и женщин в зонах вооруженных конфликтов и карая преступников, которые попирают основополагающие человеческие ценности. Председатель Следственного комитета назвал Глинку человеком выдающихся качеств и отметил, что данная утрата невосполнима, подчеркнув, что ее работа обязательно продолжится.

Напомним, Глинка погибла во время крушения самолета Ту-154 над Черным морем. Она сопровождала гуманитарный груз для сирийских больниц. Доктора Лизу похоронили в понедельник, 16 января, на Новодевичьем кладбище. В церемонии участвовали несколько десятков человек.